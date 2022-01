Il concerto dei BTS in America Latina nei paesi del 2022

con il un gruppo di k-pop o musica pop sudcoreana BTS formato da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V S Jung KookHanno raggiunto una popolarità inimmaginabile dopo essere diventati il ​​primo gruppo coreano ad esibirsi GrammyOtterrà la cooperazione con la catena di fast food McDonald’s con il Pasto BTS Molte delle sue canzoni sono le numero uno delle classifiche. Billboard Hot 100 e anche chiamarlo gli scarafaggi Nel 21° secolo, il 2022 sarà senza dubbio l’anno migliore di sempre e il gruppo ha già preparato molte cose esercito quest’anno.

1. Serie “7Fates: CHAKHO con i BTS”

15 gennaio prossimo. BTS La serie verrà mostrata 7 destini: CHAKHO con i BTS In collaborazione con le app Webtoon S Wattpad, in quale BTS Diventeranno personaggi animati per combattere i mostri che minacciano una città in futuro, i personaggi sono: RM come un dogeon, Gene come Huan, succhiare come sen, tu speri komo hoso Jimin come Haru, Quinto come Joan e Jung Kook il suo vestito.

BTS Para 7Fates: CHAKHO con BTS Hanno rilasciato la prima immagine concettuale per la serie “7Fates: CHAKHO with BTS”. / Foto: etichette HYBE / Big Hit Entertainment

2. Grammy Awards 2022

I BTS sono stati nominati nella categoria “Best Pop Group / Duo Presentation” nel 64° lotto di Grammy Si dice che verranno mostrati anche dal vivo. Allo stesso modo, questa festa si svolgerà lunedì 31 gennaio, anche se dovremo aspettare perché è stata posticipata a tempo indeterminato a causa dell’aumento dei casi dovuto alla variante Omicron negli Stati Uniti.

3. Concerto “Permission to Dance on Stage” a Seoul a marzo

Con oltre quattro concerti sold out Stadio SoFi da Los Angeles e ha incassato oltre 33 milioni di dollari in totale e ha riunito quasi 200.000 partecipanti, BTS L’ultima cerimonia si è conclusa con un messaggio in cui annunciavano lo svolgimento del primo concerto per il 2022, che si terrà a marzo a Seoul, in Corea del Sud, e includeva il traghetto. “Ci vediamo a Seoul, marzo 2022”.

4. Nuovo album

Dopo cosa BTS attraverso wafer Hanno annunciato che si prenderanno una lunga pausa dal loro debutto nel 2013 per trascorrere il Natale con le loro famiglie, rivelando allo stesso tempo che si stanno preparando a pubblicare un nuovo album che segnerà l’inizio di un “nuovo capitolo”. ‘ Nella storia di BTS.

BTS I BTS pubblicheranno un nuovo album nel 2022 e formeranno un nuovo capitolo per il gruppo. / Foto: Getty Images (Getty Images / Getty Images per MTV)

5. Sarà incluso un possibile tour mondiale e l’America Latina

Con possibilità di reclutamento Gene Nel servizio militare, i fan (ARMY) anticipano che nel 2022 i BTS faranno il giro del mondo con i sette membri, che includeranno l’America Latina e, come al solito, il tour inizierà in Corea del Sud e il giorno in cui si terrà un concerto a Seoul è stato ufficialmente annunciato. lui lo pensa BTS Metterà piede in Messico, Brasile, Argentina, Cile, Colombia e Perù.

BTS. Sarà incluso un potenziale tour o tour mondiale per BTS e America Latina. / Foto: Facebook

