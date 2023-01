Il conducente sfugge alla sanzione e si schianta, ma il passeggero ispanico viene ucciso e ucciso – NBC Los Angeles

Leggi qui in inglese

Un uomo ispanico è stato ucciso mentre viaggiava come passeggero In una berlina nel nord-est di Filadelfia martedì mattina presto.

La sparatoria è avvenuta in due edifici a sud della 9th e West Hunting Park, dove l’auto è stata trovata tra la 9th e Roosevelt Boulevard.

Secondo l’ispettore capo Scott Small, il defunto, di 28 anni, ha subito un colpo mortale al lato sinistro della testa. “Sappiamo che il proiettile è entrato da dietro dal lato del guidatore e ha colpito il passeggero alla testa”, ha detto il funzionario.

Small ha spiegato che il conducente di 33 anni è rimasto illeso dal calvario, riportando solo ferite alle mani mentre cercava di uscire dal veicolo distrutto. Ed è che quando il proiettile è entrato nell’auto, l’autista ha fatto retromarcia lungo la 9th Street fino a colpire due pali del semaforo su Roosevelt Avenue ed è finito in mezzo alla strada trafficata.

“Al momento non sappiamo quale sia il rapporto tra il passeggero e l’autista, abbiamo i loro nomi, ma non sappiamo il loro rapporto. Inoltre non sappiamo se si trattasse di una sparatoria premeditata dove il passeggero era il bersaglio, l’auto era il bersaglio, o era solo un proiettile vagante che li ha colpiti.” Small ha detto. “Siamo riusciti a raccogliere le telecamere di sicurezza dal luogo della sparatoria, due isolati a sud, e abbiamo trovato un bossolo”.

L’ispettore capo ha aggiunto che gli investigatori hanno trovato un testimone che ha visto l’auto uscire dall’area in retromarcia dopo aver sentito degli spari. “Non abbiamo trovato altri bossoli, perché il testimone ha detto che c’erano diversi proiettili, quindi speriamo che le speciali telecamere di sorveglianza della zona ci aiutino a completare le indagini”.

Finora non sono state trovate armi e non sono stati rilasciati dettagli su di lui o sui sospettati della sparatoria.