Il conflitto tra Russia e Ucraina, in diretta | La Russia espelle il “secondo uomo” dall’ambasciata americana a Mosca | internazionale

Blinkin ha sottolineato che la Russia si sta preparando “a lanciare un attacco contro l’Ucraina nei prossimi giorni”, compresa Kiev

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato giovedì di ritenere che la Russia stia preparando “un attacco all’Ucraina nei prossimi giorni” che includerebbe Kiev come uno dei suoi obiettivi. Lo ha confermato in un forte discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui ha chiarito cosa si aspettava la sua amministrazione da una manovra che ha sottolineato che non vi era alcuna indicazione che “non fosse in fase di sviluppo ora”, nonostante Mosca abbia annunciato il ritiro delle forze che l’Occidente non poteva confermare.

Gli Stati Uniti ritengono che la Russia creerà una “scusa per attaccare” l’Ucraina. “Non sappiamo quale forma assumerà, ma stiamo considerando un falso attacco terroristico, una presunta scoperta di fosse comuni, un attacco di droni o un falso o reale attacco con armi chimiche”, ha spiegato. Tutto ciò, secondo la Segreteria di Stato, manderebbe al mondo il messaggio di un “genocidio o pulizia etnica”, che giustificherebbe la mobilitazione delle forze russe accumulate intorno all’Ucraina: “più di 150mila soldati in totale., tra Bielorussia e Crimea Confini della Russia con l’Ucraina.

Secondo Blinken, questa campagna di disinformazione “è già iniziata nei giorni scorsi sui media russi”, che, secondo lui, stavano preparando il terreno con false informazioni. Ha affermato che ciò che verrà dopo includerà “riunioni teatrali” al Cremlino per prendere la decisione “di iniziare l’attacco con missili e attacchi informatici”. Gli Stati Uniti sospettano che Mosca prenderà di mira “gruppi specifici di ucraini”, sebbene non ne abbiano fornito dettagli.

E Blinken ha detto: “Non sono qui per iniziare una guerra, ma per fermarla”. Ha detto che era nelle mani di Mosca rilasciare una dichiarazione che porrebbe “fine a questa crisi oggi”. Ha anche affermato di aver inviato una lettera al suo omologo russo, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, chiedendo un incontro faccia a faccia la prossima settimana in Europa. di Iker Seidita (Foto: James Cleverly, AP)