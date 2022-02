Il conflitto tra Russia e Ucraina, in diretta | Zelensky chiede l’immediata cessazione delle ostilità nel Donbass | internazionale

Analisi rapida | Macron, prima di una telefonata decisiva con Putin

di Silvia Ayuso. Il presidente francese Emmanuel Macron capisce che una chiamata concordata con il suo omologo russo, Vladimir Putin, domenica mattina – il telefono avrebbe dovuto squillare alle 11 nella Spagna continentale – costituisce uno degli ultimi tentativi di rimanere aperti in Spagna. La crisi in Ucraina, il percorso di dialogo che la Francia ha cercato di mantenere nonostante tutte le battute d’arresto sul terreno, si fa sempre più angusto.

La nuova conversazione, una delle tante che ha avuto con Putin e altri attori della crisi internazionale dalla sua visita al Cremlino lo scorso lunedì 7 febbraio, è “l’ultimo sforzo possibile e necessario per evitare un grande conflitto in o intorno all’Ucraina”. Fonti dell’Eliseo avanzate.

In questo senso, il presidente francese vuole trasmettere al Cremlino un messaggio che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, assicura di “non avere intenzione di rispondere alle provocazioni lungo la linea di comunicazione del Donbass”. In un’altra conversazione di ieri sera con Macron, Zelensky gli ha chiesto di ripetere a Putin “la disponibilità dell’Ucraina e del suo presidente al dialogo” con Mosca, secondo fonti della presidenza francese, che non escludono anche un nuovo esodo del presidente francese . Lo stato. alla zona.