Il Congresso ecuadoriano approva un processo politico contro il presidente Laso

Martedì scorso, la sessione plenaria dell’Assemblea nazionale (Congresso) in Ecuador ha approvato con 88 voti la richiesta di ritenere responsabile il presidente Guillermo Lasso per il presunto reato di appropriazione indebita (appropriazione indebita di fondi pubblici), che potrebbe portare al suo possibile licenziamento. posta.

La decisione è stata adottata dopo una lunga sessione della plenaria legislativa e un’intensa discussione a cui hanno partecipato una ventina di membri dell’assemblea di vari partiti e movimenti politici per annunciare la loro posizione sull’impeachment.

I legislatori hanno votato a favore di una mozione presentata dalla deputata Viviana Feloz, una delle interroganti di Laso, e membro del Movimento dell’Unione della Speranza (Unes), imparentata con l’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa (2007-2017), un convinto critico di Laso.

La proposta suggeriva che il presidente Laso fosse perseguito politicamente “per violazione costituzionale di appropriazione indebita” nel contratto firmato tra la società pubblica Flota Petrolera Ecuadoriana e la società privata Amazonas Tanker, per il noleggio di navi per il trasporto di idrocarburi.

Il contratto è stato firmato nel 2018 e rinnovato nel 2020, quando Laso non era ancora presidente.

Tuttavia, gli intervistati hanno affermato che Laso, salito al potere nel maggio 2021, avrebbe consentito il contratto che danneggiava lo Stato, per il quale hanno chiesto la sua censura e il suo licenziamento.

E il plenum dell’Assemblea nazionale ha deciso di chiamare il presidente a rendere conto, dopo che sabato scorso l’organo di controllo legislativo, visto che il processo è durato un mese, non ha ottenuto i voti per approvare un rapporto che raccomandava di non perseguire il presidente.

Ora, il passo successivo è che il Presidente dell’Assemblea Nazionale, Virgilio Sacisella, prosegua il processo di impeachment previsto dalla Legge organica della Funzione Legislativa.

Inoltre, la decisione assunta in seduta plenaria e con il fascicolo completo del processo deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Lasso.

Sarà la prima volta nei 44 anni di vita democratica dell’Ecuador che un presidente dovrà affrontare potenziali censura e impeachment davanti alla legislatura.

La Corte costituzionale ha accolto la mozione di impeachment, presentata il 16 marzo da 59 parlamentari di vari partiti e movimenti di opposizione al governo Lasu.

Per rimuovere il governatore sono necessari 92 voti, ovvero i due terzi del Congresso, composto da 137 membri.