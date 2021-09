Il consiglio comunale darà spazio ai vigili del fuoco volontari di Zongolica per installare Central – El Sol de Orizaba

Zongolica, Ver.-Dopo che i vigili del fuoco volontari di questo comune hanno appreso che non avevano spazio per installare la loro stazione, poiché Sono stati invitati dal proprietario dell’edificio in cui vivevano e non avevano le risorse per pagare l’affittoL’amministrazione comunale ha espresso l’intenzione di fornire loro un posto.

attraverso una dichiarazione, L’autorità ha sottolineato che, nonostante la mancanza di una richiesta per loro di fornire loro un luogo per stabilirsi, H. Comune informa di quali spazi disponibili, che possono essere utilizzati.





Hanno chiesto ai vigili del fuoco di curare impiegato comunalee David Flores Bentanzo Coordinare e continuare a fornire assistenza non solo ai residenti di questo comune ma a tutta la montagna, come hanno fatto finora.

per questa parte, Il comandante Juan Carlos de la Cruz Cano ha ringraziato l’offerta e ha detto che avrebbero fornito loro una piccola cantina per conservare le loro cose.Ma questo non risolve il problema.

L’unica soluzione è che il governo municipale si avvicini e ci dica: sai una cosa? Ecco le opere di un pezzo di terra, di uno spazio, lasciato a loro; Questa sarebbe la soluzione al nostro problema”., ha sottolineato.

Lei disse Quindi sono tanti i cittadini che si offrono di dare loro uno spazio temporaneoCome fa ora il comune, dando loro un posto provvisorio, fino alla fine dell’amministrazione; D’ora in poi dovranno avvicinarsi al nuovo governo, che dicono farà lo stesso e non è la soluzione.

Penso che la soluzione sia, se rientra nelle capacità dell’amministrazione comunale, donare uno spazio strategico e funzionale per far funzionare il centro di emergenza.“, ha sottolineato.

me lo sono ricordato La stazione dei vigili del fuoco di Zongolica serve almeno 9 comuni della regione montuosa: Mixtla de Altamirano, San Juan Texhuacan Los Reyes, Tequila, Astacinga, Tlaquilpa, Tehuipango, Magdalena, San Andrés Tenejapa.

Tredici vigili del fuoco lavorano con le proprie risorse in quanto non c’è nessuno che risolva il funzionamento della stazione. Ha detto che i comuni come Los Reyes quando vengono a partecipare a un’emergenza, “Senza dover chiedere, si offrono di restituirci il carburante, il cibo dei compagni, ma è l’unico comune che lavora da solo a dirlo, sai? Mi hanno sostenuto e io restituisco loro il carburante”., è finita