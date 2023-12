Il consiglio comunale di Owez sta consolidando lo spazio pubblico della piazza del mercato

Aoiz consoliderà il carattere pubblico ed educativo dell’intera piazza del mercato rilevando uno spazio ancora di proprietà privata. La procedura verrà liquidata l’anno prossimo con una somma di 180.000 euro, nell’ambito degli investimenti 2024, nel quadro dei bilanci comunali del prossimo anno approvati ieri in sessione plenaria.

Il sindaco Angel ha spiegato che tali importi ammontano a 4.190.826 euro, di cui 1.062.890 euro appartengono alla separazione degli investimenti reali, tra cui i suddetti, “per far fronte a questo progetto di acquisto di questo terreno di dotazione, che è integrato nel nuovo piano del comune”. Martin Unzoe. Anche se ora è di uso pubblico, è necessario formalizzare il processo di aggiudicazione, per il quale si sta già discutendo, ha aggiunto. “Vogliamo valorizzare questo spazio pubblico e migliorarlo”.

Nel capitolo investimenti sono compresi anche 40.000 euro per ristrutturare l’arredo da giardino e un’altra cifra simile per l’acquisto di un tendone per eventi e di un teatro. A questa bisogna aggiungere un’altra somma di 50mila euro per ristrutturare gli spogliatoi degli impianti sportivi.

Il sindaco ha sottolineato che questi investimenti saranno realizzati secondo il piano pluriennale concordato tra il Comune e il Governo della Navarra per risarcire la città e la regione delle conseguenze derivanti dalla costruzione di Itoys.

Il rafforzamento del Monastero di San Salvador de Zaloribar è un’altra voce degna di nota in questo capitolo con un importo di € 18.091,87. Anche anello Aoiz-Aos Lónguida, Sentiero Natura Irati (€ 14.993,88). Anche per arricchire i giardini con le orchidee è previsto un investimento di 36.000 euro. “Awiz è ricca di frutteti e vogliamo valorizzare, proteggere e promuovere il marchio Awiz”, ha detto il sindaco.

In cambio della chiusura del perimetro della Scuola Pubblica San Miguel, nello stesso capitolo di investimento sono stati stanziati 60mila euro e un cospicuo accantonamento di 325mila euro sarà utilizzato per l’installazione delle coperture in Plaza Iturzaria, uno spazio pubblico in cui si svolge il settimanale verrà installato il mercato e verrà fornito un riparo.La costruzione verrà utilizzata in futuro per installare pannelli solari sul tetto. Questi ultimi investimenti sono soggetti all’accordo della regione Pre-Pirenei e Sanguesa con i fondi europei dell’UGET (Unità di Gestione dello Spazio Turistico di Navarra, 2024) per un importo di 144.865 euro.

Ha sottolineato che “il resto degli investimenti sono soggetti e influenzati dalla concessione di futuri sussidi”.

Alla stessa voce appartiene infine il Fondo PAMIF, ovvero il piano antincendio che sarà preparato dal Comune di Aguesco nel 2024 per un importo di 6.710,66 euro.

Per quanto riguarda le spese per il personale la voce ammonta a 946.132 euro. Si registra un incremento di 39.000 euro rispetto al 2023 perché all’inizio dell’anno il Comune prevede di mettere a concorso il posto di Funzionario Amministrativo/, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come adeguamento rispetto all’organico.

La sezione Spese comprende un’altra voce leggermente aumentata rispetto all’anno che ci siamo lasciati alle spalle: Festività e Natale, che è passata da 110,00 a 130.000 euro.

Tuttavia, il capitolo sulle tariffe generali e sulle tariffe non verrà modificato, poiché rimarrà lo stesso.

Organizzazioni indipendenti

I bilanci municipali recentemente approvati stanziano 300.000 euro a Kanbundua, con un budget di 582.000 euro. Da parte sua, la Scuola di Musica, l’altro organo del consiglio comunale, contribuirà con 90.000 euro al suo budget di 192.700 euro.

Il sindaco ha spiegato che Awez affronterà il 2024 in questo modo, con i suoi bilanci comunali “in linea con il 2023”. È stato approvato nella sessione di dicembre, prima della fine dell’anno in corso, come ha affermato EH Bildu, da quando ha deciso.