Il consiglio elettorale respinge il ricorso dell’UPN che ha richiesto uno spazio pubblicitario su RTVE

Consiglio elettorale centrale (JEC) rifiutato Ricorso presentato dall’UPNQuale Ha rivendicato il proprio spazio pubblicitario Nei media di proprietà pubblica, considerando che la formazione ha raggiunto il 20% dei voti alle elezioni comunali del 2019.

UPN afferma che in quelle elezioni è stato presentato come parte di Coalizione Somma NavarraChe ammontava al 36,34% dei voti validi espressi. Ciò significa che ha 20 parlamentari per la coalizione nel parlamento regionale, di cui 15 appartengono all’UPN, 3 a Ciudadanos e 2 al Partito popolare. Per quanto riguarda il livello municipale, sottolinea che “il partito Ciudadanos non ha contribuito di gran lunga il 15% delle posizioni che ha contribuito alla candidatura al Parlamento di Navarra, e la sua presenza ne è una testimonianza”.

Il Consiglio Elettorale Centrale ha concluso che “dopo aver esaminato le candidature annunciate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale di Navarra in queste elezioni municipali, si osserva che Nessuno di loro ha mostrato chi erano membri dell’UPN e chi erano Ciudadanosdove appare solo la condizione ‘indipendente’ da qualsiasi filtro.

D’altra parte, lo statuto della coalizione produce dati che devono essere presi in considerazione. Il comitato elettorale era composto da tre rappresentanti dell’UPN e tre di Ciudadanos e sono stati distribuiti sussidi elettorali nella misura del 50% a ciascuna formazione.

Inoltre, in relazione alle elezioni comunali, si precisa che le candidature saranno presentate a nome som navara, e include un elenco di comuni in cui vi è interesse ad ottenere una rappresentanza municipale, concordando che “ci sarà una persona di Ciudadanos in ciascuno di quei comuni nelle posizioni di partenza”. Non si fa più menzione della distribuzione delle candidature. Infine, la “presenza testimoniale” di Ciudadanos richiamata nella ripetuta morfologia non è in alcun modo accreditata.

Questo accordo è definitivo nei procedimenti amministrativi. Contro di essa può essere proposto ricorso amministrativo-controverso avanti la Terza Sezione della Suprema Corte entro due mesi dalla data della sua notifica.