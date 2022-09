Il consiglio politico dell’ALBA si riunisce domani a New York

L’incontro si terrà nell’ambito della settantasettesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e vedrà la partecipazione dei ministri degli Esteri dei suoi Stati membri.

Lo scopo della riunione del Consiglio politico ALBA-TCP è di “valutare la situazione politica regionale e le sue opinioni. Alliance for Life!”, ha osservato sul suo account Twitter.

Il ministero venezuelano delle Forze popolari per le relazioni estere ha rivelato pochi giorni fa che i ministri degli Esteri concorderanno durante l’incontro sulla posizione comune dell’alleanza su diverse questioni multilaterali.

Come parte dei preparativi per l’incontro, il segretario esecutivo dell’organismo integrativo, Sacha Llorente, ha avuto scambi video con le autorità nazionali e altri membri del gruppo.

Tra questi, ha parlato con il ministro degli Esteri venezuelano, Carlos Faria, con l’obiettivo di rivedere il programma di azione per promuovere l’integrazione tra America Latina e Caraibi.

Ha inoltre parlato con il Vice Ministro dell’America Latina presso il Ministero degli Affari Esteri, Rander Peña, per concordare una strategia d’azione in campo politico, economico, culturale e sportivo per il prossimo semestre.

Il Consiglio Politico dell’Organizzazione Multilaterale dell’America Latina e dei Caraibi è composto dai Ministri degli Esteri di ogni Stato membro e tra le sue funzioni c’è quella di consigliare il Consiglio di Presidenza.

Nel loro ultimo incontro del marzo 2021, i partecipanti hanno denunciato le politiche di guerra e di egemonia perseguite dai paesi occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, che non si ferma nei suoi tentativi di dissuadere gli stati sovrani, nemmeno nel mezzo della profonda crisi globale che ne è derivata. Epidemia di covid19.

ALBA-TCP è composto da Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine e Santa Lucia.

MV/JCD