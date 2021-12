Il Consiglio Regionale inizia i lavori del primo pittoresco spazio di Benhadox

il suono



Aggiornato in 14:58 • 22 dicembre 2021

il Consiglio provinciale di Almería Sono iniziati alcuni dei lavori storici del comune Benadox: Costruisci il tuo primo spazio scenico. Vicepresidente Angel Escobar e sindaco Noelia Damien, hanno visitato le opere che renderanno realtà questa infrastruttura culturale polivalente, che avrà una superficie di circa 1.000 mq e una capienza di 300 spettatori.

Questo progetto ha Budget di € 1.556.496 Finanziato dai Piani Regionali del Consiglio Provinciale, fornirà al comune uno spazio polivalente chiamato Centro Culturale e Sociale Benehadaux.

Vicepresidente e Sottosegretario ai Lavori Pubblici. Angelo Escobar, ha evidenziato che l’opera presuppone un impegno assolto dall’ente della contea con questo comune: “Benahadux è uno dei centri abitati che ha registrato la maggiore crescita e richiede più servizi per i suoi vicini. Una delle priorità che il sindaco ci ha trasmesso è stata costruire uno spazio che permetta la promozione della cultura, dell’arte e dello spettacolo, quest’opera è lo specchio di un sogno e di un desiderio bramato da associazioni culturali e residenti che potranno vivere la cultura senza lasciare la propria città”.

Allo stesso modo, il vice capo della contea ha spiegato che Scenic Space sarà situato nell’area di espansione del comune Ciò consentirà un’equa distribuzione dei servizi su tutto il territorio. Allo stesso modo, Escobar ha spiegato il supporto che l’Ente Provinciale dei Comuni fornisce per fornire loro infrastrutture, spazi pubblici e servizi: “Siamo di fronte a un atto storico, e senza il supporto del Consiglio Provinciale sarà molto difficile che si concretizzi Iniziative come questa sono un esempio dell’impegno del governo provinciale per le pari opportunità per tutti i residenti di Almeria”.

Da parte sua, il sindaco ha rivelato: “Si tratta di un lavoro molto importante che è atteso da tutti i residenti e che L’epidemia si è trascinata ed è finalmente diventata realtà. Ringraziamo il consiglio della contea per il loro lavoro e perseveranza in modo che siamo qui oggi. Dal consiglio comunale coopereremo in tutto ciò che è necessario affinché i residenti di Benahadux possano godere di questo spazio il prima possibile”.

Dettagli del progetto

Il disegno dell’edificio leggermente rettangolare è costituito da tre volumi chiusi di diverse altezze. La dimensione principale è per Zona di recitazione Un altro volume contiene ambienti privati ​​quali spogliatoi e magazzini; Infine, un volume medio di diverse altezze, che incorpora le dipendenze generali (Accesso, Lobby, Bagno Pubblico) Collegato ad un ampio spazio panoramico polivalente.

Il principale accesso pubblico è da Espandi lo spazio pubblico Verso l’atrio dell’edificio, che è anche uno spazio polivalente e spazioso, che dà accesso allo spazio scenico attraverso due porte.

Al teatro, invece, si può accedere, sia dallo spazio pubblico, sia da vari ingressi privati, uno collegato direttamente allo spazio esterno su Daly Street e l’altro collegato alla zona camerini. Si distinguono così i flussi pubblici e privati, i flussi di circolazione abituali e i flussi evacuazione.