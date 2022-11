Il controllo del Senato degli Stati Uniti rimane indeterminato mentre il conteggio dei voti continua in Arizona e Nevada

Tre giorni dopo che i cittadini americani hanno espresso il loro voto nelle cruciali elezioni di medio termine, l’equilibrio di potere nel Congresso degli Stati Uniti dipende dai risultati di tre gare per seggi al Senato e 30 gare per seggi al Senato. Alla Camera dei Deputati, cosa ancora non precisata. In Georgia, il senatore democratico Raphael Warnock ha dato il via alla sua campagna per la rielezione giovedì dopo non essere riuscito per un soffio a raggiungere il 50 per cento dei voti necessari in quello stato per evitare un ballottaggio. Il 6 dicembre, Warnock affronterà ancora una volta l’avversario repubblicano Herschel Walker, ex star del calcio e alleato di Trump, al ballottaggio.

Il senatore Raphael Warnock: “Voglio che tu combatta come se il futuro della Georgia e il futuro dell’America dipendesse da questo, perché lo è. Sei pronto a combattere?”

Seguaci: “sì!”.

Il senatore Raphael Warnock: “Sei pronto a farlo?”.

Seguaci: “sì!”.

In Nevada, il repubblicano Adam Laxalt, che sostiene la teoria della frode elettorale nelle elezioni del 2020, guida la senatrice democratica in carica Catherine Cortez Masto con meno di 9.000 voti, ma non sono ancora state contate 100.000 schede elettorali per corrispondenza. In Arizona, il senatore democratico in carica Mark Kelly guida il candidato repubblicano sostenuto da Trump Blake Masters con oltre 110.000 voti, con il 18% dei voti rimanenti. La corsa al potere in Arizona è molto più vicina. La candidata democratica Katie Hobbs guida la repubblicana Carrie Lake, sostenuta da Trump, di poco più di un punto percentuale. Lake ha ripetutamente negato la legittimità dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e ha affermato che accetterebbe i risultati di tali elezioni solo se fossero a suo favore.