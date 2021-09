Il corso inizierà il 3 dicembre e festeggerà con un nuovo trailer

Editor argento profondo E lo sviluppatore Fishlabs lo ha annunciato Coro: Alzati insieme su 3 dicembre Per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, nonché per le piattaforme di gioco cloud di Google Stadia e Amazon Luna. Questo è buio arciere di navi può già essere prenotato sulla maggior parte delle piattaforme a una tariffa consigliata impostata in Spagna 39,99 €, inclusi contenuti aggiuntivi in ​​regalo a coloro che hanno acquistato in precedenza questo titolo.

occupazione coro Ci metteremo in campo fuocoUn pilota fuggitivo il cui obiettivo è vendicarsi della setta oscura che lo ha creato. Durante la missione incontrerà anche i fantasmi del suo passato, anche se non lo farà da sola: io accompagnerò abbandonato, un’intelligenza artificiale sensibile che abita lo Starfighter che stiamo provando nel videogioco. Insieme esploreranno templi, combatteranno a gravità zero e cercheranno di unire le forze della resistenza cerchio di lotta Il suo capo oscuro è soprannominato “Il più grande messaggero”.

In queste righe puoi vedere un file Nuovo trailer del gioco, un video che esamina accuratamente il legame tra Nara e I Rinnegati, nonché i principali vantaggi di esso arciere Uno spazio che raccoglie sequenze d’azione in terza persona, che i suoi registi definiscono uno “spettacolo cinetico” ricco di “manovre, poteri e armi”, con una potente lancia narrativa di redenzione.

Per coloro che catturano la loro attenzione coro, abbastanza per prenotarlo, dovrebbero sapere che acquistando il gioco in anticipo otterrà un set di Skin per armature anzianoOro e Viola sono applicabili sia a I Rinnegati che alle tre armi iniziali: mitragliatrice Gatling, lanciarazzi e cannone laser. Puoi vederlo sotto:

visivamente Coro: Alzati insieme Scommetti sull’utilizzo ad alto livello delle funzionalità delle console di nuova generazione ray tracing, precisione fino a 4Ke frequenza dei fotogrammi a partire dal 60 fotogrammi al secondoSistema avanzato di distruzione della nave nemica, vari effetti ambientali e sistema volumetrico di alta qualità.