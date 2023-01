Il costo di Bitcoin (BTC) scende sotto i 20.000 dollari

Gli ultimi giorni del 2022 forniscono un’altra lettura molto bassa per puntatori sulla serie, soprattutto per bitcoin. Nell’analisi di oggi, BeInCrypto esamina la base dei costi sulla catena e il valore di mercato raggiunto.

alcune metriche sulla catena Offri speranza che il fondo di Mercato degli alcolici In corso. In alternativa, altri lo indicano Resa finale Deve ancora arrivare e il fondo macroeconomico non apparirà fino al 2023.

analisi sulla catena Il trading di oggi è più orientato verso quest’ultima narrativa, poiché due importanti misure del mercato dei bitcoin devono ancora mostrare segni di ripresa. Sebbene la base di costo e il valore di mercato realizzato siano oggi molto bassi, non ci sono ancora segnali di un’inversione al rialzo.

La base di costo è inferiore a $ 20.000

Analogamente ai mercati tradizionali, gli investitori utilizzano la base di costo del mercato dei bitcoin per determinare la redditività dei loro investimenti.

Calcola la base di costo del mercato dei bitcoin Richiede l’utilizzo dei dati sulla catena Il prezzo del Bitcoin è ponderato dalla variazione percentuale di 30 giorni del prezzo realizzato.

Di recente, il noto analista MustafaHosny Oh Dio, Amen Ha pubblicato un disegno su Twitter Indicatoreè detta base di costo sulla catena. nota che Questa metrica è scesa al di sotto del livello psicologico di $ 20.000.

Inoltre, nel grafico a colori vediamo che, Nel 2022 circa, base di costo sulla catena Era in una gamma ribassista rossa. Secondo l’interpretazione dell’analista, una banda ribassista corrisponde a valori inferiori allo 0%. Al contrario, la banda gialla (neutrale) è 0-10% e la banda rialzista (verde) appare quando la variazione percentuale a 30 giorni è superiore al 10%.

negli ultimi cinque anni, solo in due periodi precedenti, Prezzo Bitcoin inferiore alla base di costo sulla catena. La prima volta è successo alla fine Mercato degli alcolici E durante i successivi rinforzi per gli anni 2018-2019. Il secondo, un periodo di minimi molto più breve, è stato un crollo COVID-19 Da marzo ad aprile 2020.

Base di costo Bitcoin in calo da giugno 2022

Vale la pena notare che all’inizio di giugno 2022, la base di costo di Bitcoin non era bassa. In un’analisi condotta all’epoca, BeInCrypto lo indicava base di costo per truffatori Alla lunga era ancora molto più alto del prezzo di acquisto. Gli investitori a breve termine stavano già registrando perdite in quel momento.

Tuttavia, poco dopo questa analisi, il prezzo di BTC è sceso a $ 17.622 e le cose sono sicuramente peggiorate. Al contrario, nell’attuale situazione di mercato, con BTC che ha raggiunto i 15.476 dollari il 21 novembre, La stragrande maggioranza dei partecipanti al mercato Valute digitali Sono in rosso.

Il valore di mercato realizzato è il più basso di sempre

Motivo della base di costo sulla catena A livelli estremamente bassi è oggi raggiunto il calo del valore di mercato.

Questa metrica valuta diverse parti dell’offerta a prezzi diversi (invece di utilizzare la chiusura giornaliera corrente). base di costo Specificamente calcolato valutando ciascuno UTXO In base al prezzo al quale si è mosso l’ultima volta.

Nel grafico sottostante, vediamo che c’è stato un forte e costante calo della complessità raggiunta dalla fine di aprile 2022. Infatti, Mai prima d’ora nella storia di Bitcoin un declino è stato così grave. Attualmente sta raggiungendo i valori visti l’ultima volta ad agosto 2021 Con 382 miliardi di dollari.

Sulla base di questo molto basso, @DylanLeClair_ ha twittato un’altra grafica. Possiamo vedere in esso la profondità del declino relativo della capitalizzazione di mercato realizzata. Il 27 dicembre 2022, Ha raggiunto il -18,32%. Questo è il livello più basso di sempre.

Nei precedenti mercati ribassisti, il calo relativo è stato compreso tra il 14% e il 16% nel suo punto più basso. Se questa tendenza non viene invertita presto, Possiamo ancora aspettarci che i prezzi dei bitcoin scendano nel 2023.

