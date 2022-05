Il COVID-19 ha imposto una reinvenzione degli spazi: casa e ufficio, con maggiore impatto

A partire dalla pandemia di Covid-19, le persone detenute hanno dato maggiore importanza ai servizi disponibili nelle loro case una casama è stato anche necessario apportare degli adeguamenti per fornire le condizioni per la continuazione del loro lavoro quotidiano.

Sul palco, tendenze come lavoro congiuntoE colorazione S coesistenzaGaya, che era già presente prima dell’emergenza sanitaria, ha spiegato che è diventato importante consentire loro di adattarsi più rapidamente ai cambiamenti urgenti.

Per un’azienda specializzata in edilizia e interior design è fondamentale pensare al “reinventare gli spazi” sia per il lavoro che per l’abitare, poiché rappresentano non solo un’opportunità di business, ma anche pietre miliari per la nuova progettazione immobiliare.

Per le nuove generazioni (Millennial e Centennial), gli spazi funzionali sono più importanti del possesso di immobili, secondo l’azienda.

Tuttavia, quando si condivide, non si tratta solo di ampi spazi, ma anche di soddisfare le esigenze di connettività, poiché i nuovi modelli di business richiedono più funzioni tecnologiche, forniscono servizi a basso costo, ma offrono anche facilità di mobilità per ridurre i tempi di trasporto.

“Con aziende e privati ​​che ora cercano di tagliare i costi, le prospettive per coesistenzaE lavoro congiunto S colorazione Gaya ha spiegato sul suo blog che ci sono opportunità di lavoro molto alte in futuro.

“Non possiamo fare a meno di sottolineare che questi modelli interagiscono sempre di più grazie ai progressi tecnologici derivanti dalla pandemia. Poiché tutti noi abbiamo dovuto aumentare la nostra interazione con i media digitali”.

Trasloco e opportunità di lavoro

Il lavoro congiuntoIl colorazionecome lui coesistenza Sono modalità emergenti che servono dal settore abitativo al posto di lavoro, riducendo i costi degli utenti per accedere a servizi e condizioni migliori.

Nel caso lavoro congiunto È uno schema aziendale che fornisce spazi comuni aziendali in luoghi all’interno dei principali corridoi commerciali, ma a un costo inferiore rispetto agli affitti di edifici tradizionali.

Tuttavia, non solo fornisce lo spazio fisico, ma mira anche a rafforzare alleanze e sinergie tra diversi uomini d’affari che cercano questo tipo di luogo, che, nello stesso luogo, possono condividere idee e stabilire relazioni professionali”, ha spiegato Gaya.

“Sebbene il modus operandi in Messico sia stato preservato, in una certa misura, secondo uno schema tradizionale in cui era necessario intervenire di persona, l’emergenza Covid-19 è arrivata a rompere il paradigma che negava che i collaboratori siano ugualmente produttivi lavorando a distanza.

“In questo contesto, il co-working in Messico rappresenta un’alternativa alla promozione di una maggiore flessibilità operativa nelle aziende, offrendo la possibilità di implementare diversi ‘uffici di affiliazione’ nelle città o addirittura nell’intero Paese.’

La casa è anche condivisa

Mentre la colorazione è emersa come un’esperienza abitativa per le persone che cercano di stabilirsi temporaneamente in un sito, in particolare a causa delle condizioni di lavoro, l’alloggio condiviso consente la condivisione di strutture come salotti, palestre, aree giochi o giardini, ma ognuno è a casa propria.

“Sebbene si possa ritenere che l’obiettivo di entrambi i modelli sia quello di allocare le spese per ottenere benefici economici, la principale differenza tra l’uno e l’altro risiede nella loro concezione.

“Mentre il coliving è un modello che risponde alle esigenze di alloggi temporanei per i professionisti nel mondo moderno, la convivenza è un modello abitativo a lungo termine, la cui progettazione e pianificazione sono coerenti con i bisogni e i valori della comunità”, ha spiegato Gaya .

Tuttavia, entrambe le direzioni si posizionano come un modello di business che i giovani vedono positivamente per consentire alla casa di adattarsi ai loro stili di vita e come una nuova esperienza rispetto ai modelli tradizionali.