Il creatore di Black Mirror ha infranto le proprie regole con la sesta stagione

La versione più inquietante della fantascienza sull’impatto della tecnologia sulla nostra società torna questa settimana su Netflix. Dopo una lunga attesa, Black Mirror torna sulla piattaforma streaming con la sua sesta stagione.

Sono passati quasi quattro anni da quando la serie ha presentato in anteprima la sua quinta stagione su Netflix. I negoziati sui diritti per continuare a produrre più puntate di Black Mirror sono stati i principali responsabili del ritardo delle nuove cinque stagioni.

Ma quell’attesa terminerà giovedì 15, quindi… Charlie Brookercreatore di Black Mirror, si dedica alla promozione del serie.

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, Brooker ha ammesso di aver provato a scrivere un episodio di una serie Netflix utilizzando l’intelligenza artificiale. Tuttavia, ha notato che il risultato è stato una fusione di riassunti di episodi esistenti, che mancano completamente di originalità.

Charlie Brooker romperà la tradizione di Black Mirror

Durante un’intervista alla rivista impero Discutendo della sua esperienza con ChatGPT, Brooker osserva che mentre il risultato è stato un disastro, è stato anche un campanello d’allarme per lui che si è trovato in una routine durante la scrittura degli episodi per la serie.

“Sapevo di aver scritto molti episodi in cui qualcuno avrebbe detto “Oh, sono stato dentro un computer tutto il tempo!” Quindi ho pensato: “Lascerò fuori ogni senso di quello che penso sia un episodio di ‘Black Mirror’. Non ha senso avere uno spettacolo antologico se non puoi infrangere le tue stesse regole”.“.

Tradizionalmente, Black Mirror ha sempre avuto alcuni elementi comuni tra i suoi episodi, come la canzone di spicco “Tutti sanno cos’è l’amoreanche se comprendiamo che non è a questo che si riferisce Charlie Brooker.

Vedremo come applica questo “infrangere le proprie regole” nella sesta stagione di Black Mirror. Ricorda, giovedì 15 giugno avremo gli episodi su Netflix.