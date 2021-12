Il creatore di Super Smash Bros. Sakurai ci insegna come “giocare” a It Takes Two da soli

2021 chiude l’incoronazione prendi due come Il gioco dell’anno di Vandal E altri media specializzati che, come noi, ritengono che il lavoro di Joseph Fares sia il miglior titolo degli ultimi 12 mesi.

Come molti di voi sanno, siamo di fronte a un Un gioco cooperativo molto speciale (Puoi leggere Ecco la nostra analisi) richiede di giocare con qualcun altro fino a quando non possiamo finirlo o, almeno, è quello che abbiamo creato finora Masahiro Sakurai crede che tu possa giocare da solo E infatti, ci dice come farlo in una foto.

Per Sakurai, creatore Super Smash Bros. il Kirby, il problema principale” prendi due È la barriera del non poterlo giocare da soli. Tuttavia, la pensa così La posizione dei due controlli è verticale e la modalità delle mani è come nell’immagine, un giocatore può controllare entrambi i personaggi In effetti, scherza, questa soluzione “è stata finalista ai Game Designer Awards”.

Tu… pensi che la soluzione di Sakurai possa essere corretta?

Nello specifico, Joseph Faris, creatore di It Takes Two, ha parlato pochi giorni fa del successo del titolo e del futuro dell’industria dei videogiochi, Smentito completamente la “moda” di aggiungere NFT Che alcune aziende manipolano, garantendo che Preferisci “colpire il ginocchio” Per inculcarli nei loro giochi, nonché per garantire che il loro studio non lavori mai su un gioco come servizio.