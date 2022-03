Il Cremlino annulla i lanci di missili utilizzati dalle agenzie europee

La Stazione Spaziale Internazionale è diventata un simbolo di cooperazione Da diversi paesi dopo la Guerra Fredda. Affari che possono risentirne visto il conflitto tra Russia e Ucraina.

Lo ha annunciato di recente il Cremlino i lanci in Guyana francese saranno annullati, Dove decollano le loro astronavi? Una situazione che pregiudicherebbe gravemente il Agenzie europee che si affidano interamente ai missili russi.

Da L’Europa ha escluso il lancio del rover russo, che doveva decollare insieme verso Marteassicurando che il progetto probabilmente non avrà luogo nel 2022.

al momento, Gli Stati Uniti controllano i pannelli solari della stazione spaziale internazionale Attraverso la NASA, mentre Il pagamento è responsabile per la Russia, Entrambi i componenti sono essenziali per mantenere prestazioni ottimali.

In questo contesto, il presidente degli Stati Uniti ha affermato: Joe Biden Ha affermato che tra le azioni degli Stati Uniti e dei suoi alleati, hanno calcolato che avrebbero “tagliato più della metà delle importazioni di alta tecnologia della Russia”, il che “Degraderà la loro industria aeronautica e il loro programma spaziale”.

Dmitrij RogozinIl Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Federale Russa ha risposto via Twitter, dicendo che Se impedisci la cooperazione con noi, chi salverà la Stazione Spaziale Internazionale dalla caduta negli Stati Uniti o in Europa?. Queste 500 tonnellate potrebbero cadere anche in India o in Cina.

“Vuoi minacciarli? Tutti i rischi sono su di te‘, lui mette.

Sulla possibile caduta della stazione spaziale, Diego Maradonesun astronomo dell’Università del Cile ha spiegato che “se non si fa nulla per mantenerlo in orbita, scenderà a un’altezza di 300 km in quattro anni (…) Ancora troppo alto per essere un pericolo imminente“.