Il crudele litigio tra Isabel Diaz Ayuso e Alejandra Jacinto sul libro: “Don’t Invade My Space”

Il candidato di Podemos ha provato a dare ad Ayusu una copia di Moriranno senza valore, un libro scritto dall’ex ministro delle politiche sociali sulla pandemia. Indossava anche una maglietta con la faccia del fratello dell’attuale presidente della Comunità di Madrid

Uno dei momenti più difficili del dibattito elettorale tra i due candidati presidenziali è stato attuato dal candidato Podemos-IU-Alianza Verde, Alessandra Giacinto L’attuale leader della comunità e candidato del Partito Popolare, Isabel Diaz Ayuso Giusto Un libro sui protocolli di ricovero durante una pandemia.

Il fidanzamento è iniziato con bip entra Nel dibattito di massa sulle politiche sociali.

“Tu, Isabella, Ha ordinato di non ricoverare 7.341 persone che vivevano in residenze durante la pandemia e che tu, il tuo governo, hai dato questi ordini di non trasferire negli ospedali. Non tu oggi si sono scusati“, il candidato ha accusato che potessimo prima di chinarci per prendere un libro.

Lo dichiara in aula il suo assessore alle politiche sociali, Alberto Riero, e luiO anche in questo libro Moriranno senza dignità [Libros del Ko]Ha continuato: “Non puoi più nasconderti dalla verità. Devi spiegarti, devi chiedere perdono e devi cercare di rimediare al danno fatto ai tuoi familiari. Tutto qui”. Uno degli eventi più pericolosi ed esasperanti accaduti durante questa legislatura Dal momento che non voglio che si nasconda dalla verità, voglio consegnargli questo libro”.

Mentre pronunciava le ultime parole del suo discorso, Jacinto ha rinunciato al suo posto consegnare la copia.

“No, no. Ti prego, non avvicinarlo a me. No, no. Lo apprezzo ma no. Grazie, no,” rispose Ayusu, visibilmente tesa mentre allargava le braccia.

Giacinto, cosa ha fatto? Le implicazioni di Ayusu furono ignoratelasciato sul pulpito comune il libro.

“Per favore, non invadere il mio spazio, grazie.rispose Ayusu prima di precipitarsi a prendere il libro dal podio e riportarlo nella posizione di Jacinto, che aveva lasciato tra le sue mani visibilmente a disagio.

“Egli è libro A Alberto RieroJacinto lo interrogò.

“Possiede per teAyusu rispose prima di tornare alla sua tribuna.

“Penso che non ci possa essere politica più miserabile dell’uso di un’epidemia. Si scopre che l’epidemia ha causato la morte di milioni di persone, ma nella società di Madrid era Ayusu “, ha detto il leader del Partito popolare.

Ragazzo “Penganillo”

scontro tra il filtro comune Il commento di Podemos è stato preceduto da un commento di Jacinto, che ha scherzato sul fatto che il presidente abbia ricevuto aiuto Dispositivo in-ear Telecomunicazioni.

“Una domanda ora è che non hai un auricolare”, interrompe Jacinto. Durante il divieto imposto all’economia, in chiaro riferimento alla polemica promossa nei giorni scorsi dai social network sul fatto che la presidente possedesse uno di questi dispositivi quando i media le hanno chiesto la sua opinione sulla giustizia sociale.

Una maglietta con una foto del fratello di Ayusu

Podemos candidato – Izquierda Unida – anche Alianza Verde Usa i suoi vestiti Lanciare una lettera contro il presidente della Comunità di Madrid.

Dopo la pausa pubblicitaria, Alejandra Jacinto si è sbottonata la giacca Mostrando una maglietta con tre foto di Thomas Ayusu, fratello della presidente Isabel Diaz Ayuso, che ha ricevuto una commissione di 286.000 euro per acquistare mascherine durante la pandemia. il caso è rimasto Archiviata dalla Procura europea contro le frodi.

Tuttavia, l’episodio a cui allude la maglia è costato a Pablo Casado la presidenza del Partito popolare. Un evento che ricorda il lato sinistro della maglia di Jacinto che riporta la citazione “La domanda è se muoiono 700 persone al giorno puoi fare un contratto con tuo fratello e ottenere 286.000 euro”, siglato dal predecessore di Alberto Núñez Figo.