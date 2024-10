Il CSIC sta sviluppando un progetto per migliorare la conoscenza degli affioramenti di gesso nel deserto del Gobi in Asia

Madrid, 9 ottobre (Stampa Europea) –

Il Consiglio Supremo per la Ricerca Scientifica (CSIC) ha sviluppato un progetto per migliorare la conoscenza degli affioramenti di gesso nel deserto del Gobi, una delle regioni aride più importanti del mondo, poco studiata a causa della sua natura inospitale e di difficile accesso. Dal punto di vista biologico.

Così, come risultato di questa iniziativa, fu intrapresa la prima spedizione biologica in questa vasta regione desertica tra la Cina settentrionale e la Mongolia meridionale.

Guidata dall’Istituto di Ecologia dei Pirenei (IPE-CSIC) e con la partecipazione della Stazione Sperimentale Aula Dei (EEAD-CSIC) e di diverse istituzioni scientifiche in Mongolia, Armenia, Uzbekistan e Tagikistan, la spedizione ha permesso di analizzare la struttura e il paesaggio . Composizione delle comunità vegetali e dei suoli gessosi del deserto del Gobi e raccolta di materiali per studiare la composizione minerale, terrigena, idrologica ed elementare del suolo, nonché materiali per comprendere gli adattamenti e la diversità delle piante.

In totale sono stati raccolti più di 200 campioni di raccolte di erbe, circa 250 campioni di piante per l’analisi chimica, circa 100 campioni di terreno e roccia e 30 rulli per l’analisi delle proprietà idroecologiche del suolo.

Tutte queste informazioni ci permetteranno, per la prima volta, di caratterizzare la diversità botanica e gessosa del gesso del Gobi e di migliorare la nostra conoscenza dei meccanismi che consentono la vita vegetale in condizioni estreme.

Partendo da Ulaanbator, i ricercatori hanno percorso per undici giorni più di 4.000 chilometri, per lo più su sentieri o cross-country, attraverso il deserto del Gobi alla ricerca di vari affioramenti di gesso. Della delegazione facevano parte tre scienziati spagnoli: Yolanda Puyo e Sara Palacio dell’IPE e David Moret dell’EEAD.

«Oltre a ottenere informazioni rilevanti per il database globale su cui lavoriamo da anni, era molto importante stabilire e rafforzare la cooperazione con i ricercatori asiatici per progetti futuri», sottolinea Boyu.

Come è tipico per questo tipo di ambiente, le condizioni nel deserto del Gobi sono estremamente rigide, con temperature che superano i 30 gradi Celsius in estate e meno 30 gradi Celsius in inverno, con scarse precipitazioni. In questo tipo di ambiente, oltre alla durezza ambientale tipica delle regioni aride, ci sono particolari caratteristiche fisico-chimiche dei terreni gessosi, con pochissimi nutrienti e un eccesso di calcio e solfato che possono interferire con il normale funzionamento della pianta. La maggior parte delle specie vegetali.

Nonostante queste limitazioni, durante l’evoluzione, alcune specie hanno sviluppato meccanismi speciali per sopravvivere nell’intonaco, e si sono specializzate per vivere in questo tipo di ambiente. Di conseguenza, i terreni di gesso ospitano una flora davvero unica, sebbene questi ambienti abbiano ricevuto poca attenzione, e in molte regioni del mondo gli affioramenti di gesso sono quasi inesplorati da un punto di vista biologico.

In questo senso, Sara Palacio aggiunge che lo stile di vita in Mongolia è ancora basato sull’allevamento su larga scala, uno stile di vita che modella tutto.

“Il campeggio è gratuito in tutto il paese e anche sui pascoli, il che significa che una famiglia può allestire il campo e portare i propri animali dove vuole, ma anche la maggior parte della popolazione sopravvive con ciò che riesce a caricare in un camioncino o su ciò che trasporta “Si tratta di due cammelli”, conclude. Lei riesce a smontare la sua casa in poche ore. “Ciò si traduce in paesaggi infiniti completamente privi di infrastrutture”.