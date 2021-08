Il cubano Luis Robert decide con un Homer a due gare

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 agosto 2021 – 00:25

Toronto (Canada), 26 agosto (EFE). I Chicago White Sox hanno battuto i Toronto Blue Jays 10-7 giovedì in una superba partita per il centrocampista cubano Luis Robert Moiran e il bowler americano Carlos Rondon.

Robert ha avuto Homer due volte, vincendo con Carlos Rodon al suo ritorno dall’infortunio.

La partita è stata positiva anche per l’attaccante cubano designato Jose Abreu, il secondo venezuelano Cesar Hernandez e il dominicano sinistro Eloy Jimenez.

Hanno fatto singoli successi in casa per Chicago, che sono stati vittoriosi in una serie di quattro partite.

Rodon (10-5) ha concesso due punti e cinque valide in cinque punti. Il giocatore di bocce è stato inserito nell’elenco dei giocatori attivi prima della partita e non ha lavorato dal 7 agosto a causa di una malattia alla spalla.

Breve sosta Tim Anderson ha segnato tre valide e ha portato in due, mentre il capitano di terza base Yuri Garcia ha guidato due volte e ha segnato due volte per i White Sox, che hanno mantenuto il comando dopo aver preso un vantaggio di 9-2.

Il seconda base Marcus Simin colpì due compagni di squadra di Toronto, un singolo nel primo tempo di Rodon e il padre di due round Michael Kubisch nel sesto, con i Blue Jays che arrivarono con una serie di cinque touchdown.

La sconfitta è andata al sudcoreano Hyun Jin Ryo (12-7), che ha ceduto sette valide, di cui tre fuoricampo, con sette punti guadagnati e quattro in 3 e 2/3.

Ancora una volta, l’artiglieria pesante latinoamericana era presente nell’attacco dei White Sox con Robert 5-1, segnando e due RBI, Abreu 5-1 con un goal e un RBI.

Jiménez è stato 5-1 con un gol e un RBI, Garcia 3-2 con due turni e due RBI. Hernandez 4-2 con due punti e un record. EFE

© EFE 2021. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di EFE SA, è espressamente vietata.