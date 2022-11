Il cubano Randy Arrosarina è uno dei 30 giocatori che hanno raggiunto lo stipendio massimo arbitrale

Philadelphia – Arizona Diamondbacks Ricevitore a banda larga dalton farshawsono stati gli ultimi 30 giocatori a raggiungere il tetto salariale dell’arbitro, fissato a due anni e 128 giorni di servizio in Major League, rispetto ai due anni e 116 giorni dell’ultima bassa stagione.

Farshaw ha segnato 0,235 con 27 punti casa e 74 RBI in questa stagione e ha guadagnato $ 721.700. Quando diventerà idoneo ad arbitrare, riceverà probabilmente uno stipendio di oltre $ 2 milioni invece di circa $ 750.000.

Ha trascorso l’intera stagione 2022 nei principali tornei dopo essere stato nominato due volte nella Triple-A Reno nel 2021.

Giocatore dei San Francisco Giants, Thiro Estradae Cleveland Guardians attenuati a destra, James Karenshakè stato limitato per il servizio più lungo nella cosiddetta categoria Super Two con due anni, 169 giorni, solo tre giorni prima di tre anni di servizio nella Major League.

Altri nella classe includono il giocatore di Tampa Bay Rays, Randy Arosarinail primo base dei Texas Rangers, Nathaniel Lowee i diritti dei Los Angeles Dodgers, Grattugia Prosdar S Tony JohnslinGiocatore dei Los Angeles Angels Taylor Warde sinistra Patrick SandovalKansas City Royals giusto, Brady Cantantee sinistra Chris Bobickgiocatore di toronto blue jays, Spina dorsale di SantiagoLa giocatrice di Filadelfia Phyllis Edmund Sousa.

Tra coloro che hanno fallito c’erano gli angeli interbase, Andrea Velasquez (2 anni, 126 giorni), giocatore dei Rangers, Nick Solak (2 anni, 126 giorni), i New York Mets se ne andarono, David Peterson (2 anni, 125 giorni), Auckland Athletics Left, Libro AJ (2 anni, 124 giorni) e Phillies catcher, Garrett Stubbs (2 anni, 120 giorni).

Il 22% più ricco dei giocatori con almeno due anni di servizio ma meno di tre possono arbitrare fintanto che hanno almeno 86 giorni di servizio quest’anno. Si uniscono al gruppo di giocatori dai tre ai sei anni.

I giocatori e le squadre si scambieranno gli stipendi proposti il ​​13 gennaio e le udienze per coloro che non hanno accordi sono previste dal 30 gennaio al 17 febbraio a San Pietroburgo, in Florida.

I giocatori sono diventati idonei dopo due anni di servizio dal 1974 al 1985 e il limite è aumentato a tre anni nel 1986. La categoria Super Two è iniziata nel 1991 con il 17% ed è aumentata al 22% nel 2013.

Il limite era minimo di due anni, 115 giorni nel 2019 e minimo di due anni e 146 giorni nel 2011.