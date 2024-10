Il cugino di Marcelo Tinelli accusa la madre di Millet Figueroa di essere una “Santera” e critica la modella: “Non è reale”

Mimi Alvarado sostiene di non considerare autentico Millet Figueroa. l

Dopo il confronto con Miglio FigueroaMimì Alvarado È apparso alla LAM per dire la sua verità. fidanzata la spugna, Cugino Marcello Tinelli, Ha notato che aveva ragioni per reagire sulla difensiva al basso rating dell’artista peruviano.

Inizialmente ha dichiarato di non pensarla così Miglio Figueroa Partecipa alle prove, come non fa nessuna giuria. Ha spiegato anche che è molto diffidente nei confronti della donna peruviana, perché secondo lui non è una brava persona. Mimì Alvarado Si ricordava di averlo fatto piangere l’estate in cui era stato con lui Al-Tiri In una casa Marcello Tinelli, A Punta dell’Este.

Video dello scontro tra Millet Figueroa e Mimi Alvarado. Canto 2024

Ricordiamo che l’attrito avvenuto tra Millet e Mimi era noto al pubblico, ma il peruviano ha negato l’accaduto. Da parte sua, Alvarado ha evitato di fornire dettagli sulla questione, perché non sa se lo sia o meno Marcelo Tinelli Deciderà di raccontarglielo attraverso il reality che sta per andare in onda.

In mezzo a queste accuse… L’amico di Al-Tiri è rimasto sorpreso dalla menzione della madre di Millet Figueroa, Martha Valcarcel, Sottolineando che ha fatto “Santeria” e avrebbe fatto “Macomba”. “Lei (Millet) mi ha spiato (in allenamento). “Gli ho detto che non poteva essere lì”, ha detto Mimi Alvarado, esprimendo il suo fastidio.

“Mi hanno detto che mia madre faceva cose strane, che era una Santeria. “Mi ha fatto impazzire”, sono state le parole dell’amico di El Terre, che Ángel de Brito e i membri del comitato non hanno preso sul serio.

Quando è stato chiesto di nuovo cosa è stato detto, Mimì Ha cambiato argomento sottolineando che ad un certo punto aveva un buon rapporto con lui Miglio FigueroaDa un momento all’altro, però, tutto è cambiato. Sebbene ne conosca le ragioni, ha sottolineato la sua riluttanza a dirlo.

“Ho avuto un buon rapporto con lei. Quest’estate è successo qualcosa che non incoraggerò, non lo dirò perché non so se faceva parte di un reality show e non so se lo sarà. modificato o se verrà mostrato”, ha detto Mimi, sottolineando che quello che è successo è stato “formidabile” poiché Milt presumibilmente ha interpretato la vittima.

Queste parole sono state supportate da Angelo di Britoautista lIl quale ha indicato di sapere da ottime fonti che la lotta era reale e che Figueroa “Ha peggiorato la situazione” Fai sembrare brutto il tuo meme.

“Ha pianto come se avesse ucciso suo fratello.”Ha aggiunto Alvarado, che ha ripetuto ciò che aveva detto a Millet in ‘Cantando 2024’ nel bel mezzo del confronto tra loro.

Millet Figueroa e Mimi Alvarado si affrontano dal vivo a Cantando 2024.

“Mi ha rovinato l’estate perché durante il mese e mezzo che abbiamo trascorso ho passato anche un brutto periodo. Marcelo e io abbiamo parlato e gli ho detto: “Me ne vado”. “Non sono partita perché me lo ha chiesto”, ha detto la domenicana, molto turbata, precisando che era andata a Punta del Este con buone intenzioni, ma non si era divertita per niente.

“Non riesco a finire di registrare questa ragazza. Non la vedo autentica, vedo che finge troppo, odio che mi faccia sembrare cattivo, come se fossi una persona cattiva”, ha detto. ha detto nell’intervista. Vivevamo insieme.” Ha aggiunto: “Le ho prestato delle cose, le ho fatto i capelli, e poi ha fatto una mossa terribile con me, non posso dirlo perché fa parte di un reality show”.

Secondo Mimi, voleva lasciarsi tutto alle spalle, ma il fatto che Millet la osservasse durante l’allenamento e le abbia dato un brutto punteggio la rende sospettosa delle sue vere intenzioni nei suoi confronti.