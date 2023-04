Il debutto della nuova auto Super Formula giapponese in Gran Turismo 7

Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital hanno annunciato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo®7, il titolo di guida esclusivo per PlayStation®. La versione 1.32 del titolo, disponibile dal 27 aprile, aggiungerà nuovi contenuti gratuitamente in modo che tutti gli utenti possano continuare ad aggiungere veicoli al proprio garage personale e migliorare la propria esperienza di gioco.

In questo aggiornamento spicca la presenza delle nuove Dallara SF23 Super Formula, due modelli esclusivi che hanno appena debuttato nel campionato monoposto più importante del Giappone. I giocatori potranno scegliere il modello con motore Honda e la versione con motore Toyota, oltre alle accattivanti skin “Red Tiger” e “White Tiger” utilizzate nelle loro versioni di sviluppo.

I nuovi sedili singoli sono un’evoluzione dei modelli introdotti nel 2019 che utilizzano una serie di materiali che hanno permesso di ridurre le emissioni di CO2 del 75% nel loro processo produttivo. Inoltre, utilizzano i nuovi pneumatici Yokohama Carbon Neutral realizzati con il 33% in più di materiali sostenibili pur mantenendo le stesse prestazioni dei modelli precedenti. Tutte queste innovazioni sono il risultato del progetto Super Formula Next 50, che cerca di raggiungere la sostenibilità nelle competizioni motoristiche.

Questi veicoli sono accompagnati da un modello più classico come la Jaguar XJ220. Questa supercar ha preso il nome dalla velocità di 220 mph (354 km/h) di cui era capace, la velocità più alta per un’auto commerciale all’epoca. Inizialmente montava un motore V12, ma l’auto che è stata finalmente presentata al Motor Show di Tokyo ha optato per il V6 turbo da 3,5 litri. La sua carrozzeria in alluminio e kevlar ricorda quella di un’auto da corsa. Include anche una piastra inferiore per la preferenza dell’effetto suolo.

La gamma di nuove auto è completata dalla rinnovata Mercedes-AMG GT3 2020. Questa nuova bestia si basa sull’iconico modello introdotto nel 2014 e che ha iniziato a gareggiare con l’omologazione FIA ​​GT3 nel 2016. Questo aggiornamento introduce una maggiore durata del motore, una protezione del radiatore anteriore ridisegnata e diversi miglioramenti aerodinamici allo spoiler e al diffusore posteriore. Il nuovo modello offre nuove ottiche anteriori e posteriori, nonché una significativa riduzione del peso.

L’aggiornamento 1.32 introduce anche nuovi contenuti sotto forma di libri di menu aggiuntivi per la modalità GT Café e due nuove località nel Regno Unito e in Giappone per la modalità Scapes.

Puoi vedere tutti i dettagli dell’aggiornamento 1.32 in questo connessione.