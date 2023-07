Il declino del pubblico di The Witcher e i dubbi sul suo futuro sono stati confermati quando Henry Cavill ha lasciato la serie Netflix

La terza stagione di The Witcher è stata un vero banco di prova per la serie. È vero che la serie è già stata rinnovata per altri due sequel, ma anche Netflix non ha avuto problemi a tornare indietro più volte e cancellare serie che ne avevano già garantito la continuità, anche quando era una delle serie più popolari e la consegna successiva stava andando essere l’ultimo. Nel caso in cui ci troviamo, Le cose non sembrano molto buone considerando i risultati del pubblico per questo nuovo episodio.

Contrazione indiscutibile

Da un lato, è vero che la seconda stagione si è già vista un po’ meno della prima, ma i dati erano comunque buoni e non c’era da preoccuparsi, anche se Budget elevato per “The Witcher”ma ora le cose si fanno più complicate, poiché questo calo di ascolti è aumentato solo con la prima del terzo episodio degli episodi.

Stando ai dati forniti dalla stessa Netflix, la terza stagione di The Witcher ha debuttato con 73 milioni di ore giocate nell’ultima settimana, lontano dai 142,43 milioni realizzati dal secondo. E sì, molti ora diranno che l’intera stagione non è stata rilasciata e che ovviamente peggiorerà i dati in soli cinque episodi. Vero, ma questa scusa non riesce a giustificarla.

Prendiamo in considerazione prima questa variabile.. Perché se il secondo ha fatto 142,43 milioni con otto episodi, allora con cinque episodi avrebbe dovuto fare 89,01 milioni di ore. La differenza è già più che evidente tra 89 e 73 milioni, ma ha anche debuttato la seconda stagione di venerdì e la terza di giovedì, quindi ha avuto un giorno in meno per ottenere i dati già migliori che aveva.

È molto difficile fare un paragone equo, perché è certo che la serie viene vista meno il giovedì che nei fine settimana, ma è chiaro Quei 16 milioni che le squadre avranno già saranno facilmente il doppiopoiché la serie sempre – ci sono eccezioni molto rare come il caso di ‘El juego del squid’ – ottiene i dati migliori durante il fine settimana della prima.

Poi ricordiamo Alcune dichiarazioni recenti A Anya Chalotra Dicendo che non si è ancora incontrato di persona Liam Hemsworth O che si sono parlati solo via e-mail, che un futuro che sembrava così assicurato per la serie sta cominciando a farsi un po’ più chiaro e gli account probabilmente non passeranno a Netflix. Quello che è certo è che è passato dall’essere parte della nobiltà della piattaforma a una posizione un po’ difficile da definire…

