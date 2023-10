“Il denaro farà sì che tutti lo usino”. Anche se molti sono contrari, l’intelligenza artificiale è il futuro dei videogiochi secondo due esperti del settore: PC

Sono due eventi non correlati, ma destinati a incontrarsi secondo due veterani esperti nello sviluppo di videogiochi. Anche se è esagerato, il problema è stato spiegato dall’ex direttore di produzione della saga Assassino di dottrine (Jed Raymond): “I blockbuster sono passati da team di 50 persone che lavorano per due anni a team di centinaia di persone che lavorano per più di una dozzina”. Non ci volle molto per suggerire una possibile soluzione. “Queste tecnologie Può cambiare direzione“Ha detto parlando di intelligenza artificiale . La discussione viene presentata, come sempre quando appare la sigla “IA”.

Una soluzione ai problemi dell’industria dei videogiochi

Le parole di Raymond sulla rivista EDGE sono state supportate dal suo collega Raf Koster che ne era il direttore Everquest 2 : “Gli sviluppatori la odiano, a molti giocatori non piace, e c’è una tendenza generale contro questa tecnologia. Tuttavia, i soldi spingeranno tutti a usarla. Altrimenti, I costi non sono sostenibili“La verità è che questi due sviluppatori, le cui opinioni hanno avuto un peso speciale perché sono veterani del settore che hanno lavorato su titoli di successo, non sono i soli a pensarla così. Ubisoft È una delle principali aziende che hanno scelto Uno strumento AI che migliora gli NPC . Tuttavia, questa intelligenza artificiale servirebbe a “gestire compiti ripetitivi e liberare tempo per lavorare su altri elementi centrali del titolo”.

E in generale, l’accettazione degli strumenti di intelligenza artificiale Non è unanime nemmeno tra le grandi aziende Chi può trarne beneficio? Non c’è nemmeno accordo sulla misura in cui dovrebbe essere applicata. Ciò che è chiaro è che l’industria dei videogiochi soffre di problemi evidenti Migliaia i licenziamenti avvenuti nelle ultime settimane . Anche con molti giochi rilasciati incompleti negli ultimi anni. Questa situazione richiede soluzioni e molti sperano che l’intelligenza artificiale sia il Santo Graal che renderà l’industria dei videogiochi più sostenibile.

Al di là delle opinioni sull’intelligenza artificiale, è tempo che l’industria dei videogiochi rifletta profondamente. La corsa per realizzare videogiochi sempre più dettagliati e con budget enormi non sta dando i risultati sperati. Lo ha detto lui stesso Phil Spencer nell’e-mail trapelata . In questo senso sarebbe bene riflettere se non ce ne fossero Alternative migliori quando si considera lo sviluppo Dall’indirizzo. Una cosa è chiara: abbiamo bisogno di soluzioni, anche se non sappiamo esattamente di quali soluzioni abbiamo bisogno.

