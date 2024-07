Il Deportivo Cali ha avuto un altro problema: Fabian Castillo non si è presentato all’allenamento

L’attaccante Fabian Castillo non ha fatto il suo debutto in BetPlay League con il Deportivo Cali contro Pereira – Credit Deportivo Cali

Il Deportivo Cali non ha smesso di affrontare problemi negli ultimi mesi, a cominciare dalla crisi economica, poi dalla lotta per evitare la retrocessione, fino all’accordo di Demayor per registrare nuovi giocatori per saldare all’Atletico Nacional un debito di 617mila dollari.

aggiungere a ciò, C’è preoccupazione per Fabian Castillo, che non è stato convocato per la partita di martedì contro Pereira, nella BetPlay League di Palmaseca.Non si sa dove sia e se continuerà nell’organizzazione, dove non si è comportato come previsto dal suo ritorno nel gennaio 2024.

Adesso puoi seguirci sul nostro sito Canale WhatsApp E dentro Facebook.

Per fortuna ci sarà una soluzione alla situazione dell’ex giocatore statunitense dei Dallas che gli permetterà anche di ripagare il debito con il Nacional, in attesa di vedere se gli antiochiani lo accetteranno o meno, visto che hanno appena rifiutato altre offerte . Ha perso anche la possibilità di restare con Juan José Córdoba.

Il tecnico Hernan Torres ha avuto problemi con la formazione della squadra che ha affrontato Pereira martedì 16 luglio a Palmasica, perdendo 2-0, ed era preoccupato per il livello di alcuni giocatori, ma soprattutto per le sconfitte in rosa.

Uno di questi è Fabian Castillo, dal 19 luglio, ha appreso di non essere stato convocato per questo impegno perché non si è presentato all’allenamentoSecondo quanto dichiarato nel suo resoconto dal giornalista Marino Milan SCiò può causare un errore dovuto alla mancanza di disciplina nell’organizzazione.

L’attaccante Fabian Castillo non si è presentato all’allenamento con il Deportivo Cali nel secondo semestre – credit @marinomillan/X

Al momento non ci sono dichiarazioni da parte di Zuccheriere Cosa potrebbe succedere all’attaccante, soprattutto perché non si hanno informazioni su dove si trovi o sul suo stato di salute, per non parlare della sua voglia di continuare con la squadra.

Fabian Castillo ha giocato finora 12 partite con il Deportivo Cali nel 2024, Solo cinque di loro erano titolari e lui ha segnato un gol, contro l’Atletico Nacional nella vittoria per 3-2 del primo tempo. A parte questo, era un ragazzo che ha avuto molte prestazioni discontinue che lo hanno portato a finire in panchina.

Fabian Castillo è arrivato come un giocatore che aveva promesso molto per Cali nella prima stagione, ma ha segnato solo un gol in 12 partite – Credit Deportivo Cali

Il Deportivo Cali sta avendo grossi problemi a registrare i suoi nuovi giocatori a causa dei suoi debiti in sospeso con l’Atletico Nacional. Sebbene la Corte Costituzionale abbia deciso che l’articolo 32 viola i diritti dei calciatori e il Ministero dello Sport abbia chiesto alla Federcalcio colombiana (FCF) e a Demayor di modificarlo, secondo quanto riportato dai media sportivi, la controversia rimane irrisolta.

immagine Zuccherino E negoziare con Portulaca Per ottenere un certificato di pace e sicurezza che consenta loro di utilizzare i propri rinforzi. In precedenza, gli Antioqueños avevano fatto un’offerta di pagamento che non era stata accettata. Attualmente, è Cali a inviare nuove offerte. La settimana scorsa hanno proposto un accordo di pagamento che è stato respinto.

Il presidente del Deportivo Cali, Humberto Arias, ha riconosciuto l’esistenza del debito, ma ha sottolineato le difficoltà finanziarie incontrate dall’ente per cancellarlo immediatamente. in questa situazione, La dirigenza ha recentemente offerto di prendere in prestito un calciatore con il pagamento completo del suo stipendio come parte della parziale liquidazione del debito. Hanno anche proposto di pagare a rate il saldo residuo con il denaro ricavato dalla vendita di Juan José Córdoba.

Il Deportivo Cali offrirà Fabian Castillo all’Atletico Nacional come forma di rimborso del proprio debito – Credit @JulianCaperaB/X

Secondo il giornalista Julian Kabera, dal suo racconto in poi S“, Quale”Oggi Cali ha proposto all’Atletico Nacional il trasferimento temporaneo di Fabian Castillo per coprire parte del debito e poter registrare i suoi rinforzi.. Il resto verrà pagato a rate con i soldi ricevuti da Juan José Córdoba. La squadra di Antiokian non ha risposto.

Nonostante questa offerta, la situazione di Castillo pone ulteriori sfide, in quanto il giocatore non ha frequentato gli ultimi allenamenti ed è stata segnalata una mancanza di disciplina da parte sua.