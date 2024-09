Il deserto cileno ospiterà un nuovo osservatorio di raggi gamma, il primo del suo genere nell’emisfero australe

Non è il primo del suo genere, ma è il primo osservatorio spaziale del suo genere nell’emisfero australe, che permetterà di completare la mappa dei raggi gamma dell’intero universo e ottenere così preziose informazioni sui processi più violenti che avvengono siano mai accaduti. Ha dato origine alla Via Lattea. L’Osservatorio di raggi gamma a campo ampio meridionale, o SWGO, si trova nel deserto cileno, a 4.770 metri di altitudine, in una località chiamata Pampa la Pola. La sua costruzione inizierà nel 2026 e si unirà al Parco Astronomico di Atacama, che comprende altri tre osservatori già operativi e altri in costruzione.

Il suo progetto consiste in 3.763 vasche d’acqua chiuse che accoglieranno le esplosioni di particelle stellari derivanti da fenomeni violenti nell’universo, come quelli che si verificano nei centri delle galassie, per esempio. I lampi di raggi gamma, dopo essere penetrati nell’atmosfera, lasciano il posto a particelle subatomiche che, entrando nelle piscine, produrranno luce blu (luce Cherenkov) che verrà rilevata dai sensori. Registrando simultaneamente questa serie di particelle secondarie, sarà possibile dedurre l’energia e la direzione di ciascun raggio gamma a partire dalla sua sorgente cosmica.

Dopo aver escluso altri due paesi della regione, il consorzio di 15 paesi partecipanti al progetto, che comprende più di 200 scienziati, ha annunciato la costruzione di un SWGO da 60 milioni di dollari nel nord del paese, unendo il Cile. Come centro globale per l’osservazione astronomica.

L’astrofisico Bruno Dias, accademico dell’Università Andres Bello e presidente della Società cilena di astronomia (SOCHIAS), dice alla ABC che la costruzione dell’SWGO sarà indotta gravitazionalmente per completare una mappa del cielo che finora è stata osservata solo in un emisfero . A nord ci sono due osservatori di tecnologia simile situati in Tibet (LHAASO) e Messico (HAWC).









La luce ha lunghezze d’onda che non sono visibili all’occhio umano, come i raggi ultravioletti o infrarossi, e sono più attivi di un arcobaleno, che è visibile. I raggi Super gamma hanno più energia dei loro predecessori, quindi puoi vedere i buchi neri attivi nuclei galattici e regioni di formazione stellare. “I raggi gamma sono messaggeri di informazioni che ci permettono di comprendere vari fenomeni e processi che si verificano nell’universo”, spiega Dias.

Il lavoro di SWGO nel campo dei raggi gamma potrebbe in futuro integrare quanto fatto dal telescopio che sarà collocato presso l’osservatorio Cherenkov Telescope Array (CTA), già in costruzione nel nord del Cile e che riunisce gli sforzi di una serie di università spagnole e istituzioni.

La migliore vista della Via Lattea

Claudio Dibb, accademico dell’Università Federico Santa María e rappresentante cileno nel Comitato Direttivo SWGO, sottolinea l’importanza di questo progetto perché è il primo del suo genere in questo emisfero. “Una delle fonti più importanti di raggi gamma sono i centri delle galassie, e il centro della nostra galassia più vicina è la nostra stessa galassia, la Via Lattea, il cui centro può essere visto solo dal cielo meridionale”, spiega.

Dib spiega a questo giornale che anche se il complesso sarà completamente completato nel 2028, le prime osservazioni potrebbero essere effettuate già nel 2027. Le strutture copriranno circa un chilometro quadrato di superficie all’altezza necessaria per svolgere il loro lavoro perché le particelle astronomiche sono a malapena in grado di farlo. Non raggiungere il livello del mare.

L’astrofisico precisa che questa tecnologia verrà utilizzata perché presenta alcuni vantaggi rispetto ai telescopi che hanno un campo visivo limitato e possono “vedere di notte solo quando non c’è la luna perché diventa abbagliante, in termini generali”.

Sebbene il telescopio raggiunga una maggiore risoluzione e direzionalità, la tecnologia che SWGO utilizzerà può rilevare una serie di raggi gamma in ogni momento, giorno e notte, anche sotto la pioggia, indipendentemente dalla direzione da cui provengono perché il campo visivo dell’osservatorio cattura tutto. Che si trova nel cielo ad un’altitudine di oltre 30 gradi sopra l’orizzonte.

Dib è consapevole delle difficoltà che si incontreranno nella costruzione delle strutture, i cui stagni saranno riempiti con l’acqua portata dalla città di Calama, e nello studio di questa altezza, perché gli esseri umani hanno bisogno di ossigeno.

SWGO sarà il terzo osservatorio più alto del mondo, dopo l’Osservatorio Atakama (TAO) dell’Università di Tokyo, situato nella stessa zona a 5.640 metri sul livello del mare, e l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA), un radiotelescopio con 66 antenne situate a 5.000 metri sul livello del mare nella pianura di Chajnantur, pochi chilometri a sud-ovest di SWGO.

Questa nuova tappa dell’astronomia globale sarà oggetto di analisi nel Summit Astronomico Internazionale che si terrà in Cile nel 2030 e riceverà più di 3mila scienziati da tutto il mondo, considerando che per allora il Paese avrà più di metà della capacità astronomica comprovata globale e 30 paesi partecipano a uno di questi osservatori. In questo contesto sono attive strutture come ALMA dal 2011, il Cosmology Large Angle Survey (CLASS) dal 2019, il Large Synoptic Survey Telescope (LSST) dal 2021, l’Extremely Large Telescope (ELT) che sarà operativo nel 2028 o il gigante Magellano. Il telescopio evidenzia (GMT) a partire dal 2029.