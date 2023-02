Il design semplice di questo appartamento irradia eleganza e serenità compendio architettonico

Questo splendido appartamento minimalista si trova in un edificio storico dei primi del XIX secolo all’interno delle mura della città di Torino, costruite per separare la città dalla campagna fino al XX secolo. Qui lo studio di progettazione maat architettura – diretto dall’architetto Martina Tapu – ha realizzato un progetto di ristrutturazione di un appartamento di circa 125 mq, che Sperimenta l’interazione tra i bianchi dei colori neutri e il potere della luce naturale. Il risultato è un appartamento il cui design è un inno alla semplicità. “Tutti gli interventi sono pensati per creare nuove relazioni tra i diversi spazi della casa e l’ambiente esterno”, commenta l’architetto. Qui, infatti, si svelano i grandi lucernari Velux che sperimentano L’arte dell’illuminazione naturale. Non è solo una tendenza moderna, ma una vera e propria filosofia progettuale che copre diversi aspetti: dalla disposizione dei mobili ai colori, passando per la scelta dei materiali e la distribuzione degli ambienti. In breve, è un sistema di progettazione esistente che incoraggia l’uso luce naturale all’interno degli edifici. Non è un caso che Velux, il produttore danese di finestre e lucernari, sia stato il pioniere luce del giorno alla vita diurnaprogramma che mette in risalto (e non è un gioco di parole) una serie di case dove “la luce è protagonista”, commenta Serafino Roberto, ideatore del progetto.

Marco Tacchini.

Il potere della luce naturale nel mondo dell’interior design

Come sul set di Stanley Kubrick, dove il regista e produttore americano ha usato il potere della luce e Colore bianco Per creare un’atmosfera di suspense, pensa solo ad alcune scene del film cult 2001 Volo spaziale—Martina Tappo, architetto torinese, ha progettato un ambiente che attraverso questi due semplici elementi valorizza lo spazio e gli dona un senso di profondità e leggerezza. Tra i grandi nomi del mondo dell’architettura e del design del Novecento, ha affermato anche Le Corbusier: “L’architettura è un meraviglioso e corretto gioco di forme sotto la lucePareti bianche e mobili dal design minimalista appaiono attraverso i giochi di luci e ombre, ma ciò che rende la casa vivace e accogliente sono anche le persone che la abitano, i mediatori dell’arte contemporanea, che hanno saputo arricchire l’ambiente con le sue antichità, sculture e oggetti di valore ”, commenta l’architetto. Una galleria d’arte locale dove il bianco diventa la tela da cui tutto prende vita e forma.