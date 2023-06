Il dietro le quinte del nuovo incontro tra Shakira e Lewis Hamilton a Barcellona: “Pique non è più importante”

Shakira nel box Mercedes al fianco di Lewis Hamilton e contenta della sua seconda posizione finale

Fine di questa settimana Shakira E Lewis Hamilton Si sono visti di nuovo ed era acceso Autodromo di Catalogna che ha ospitato il Gran Premio di Spagna Formula 1 Per il settimo appuntamento della stagione. Il cantante è tornato Barcellona Dopo Scandalo sulla separazione di Gerard Piqué Ed era nella scatola Mercedes. Il pilota inglese gli ha portato la fortuna del suo secondo podio quest’anno ed è arrivato secondo dietro al vincitore Max Verstappen (Rosso Toro). Poi si sono incontrati di nuovo in un incontro con gli amici.

Si tratta del terzo incontro pubblico tra l’artista sudamericano e il sette volte campione del mondo, che si è già incontrato a Gran Premio di Miami, la città in cui si sono trasferiti Shakira e i suoi due figli, Sasha e Milan. Dopo la sua carriera in Nord America, la cantautrice ha incontrato Hamilton al W.R.T cenando Con altri amici comuni.

La stessa cosa è successa poche ore dopo in a giro in barca Cosa che si è divertita, e questa volta è successo qualcosa di simile. Per molti è stata una sorpresa rivedere Shakira a Barcellona, ​​ma in realtà si trattava del suo viaggio programmato che prevedeva una sosta a Barranquilla prima di volare in Spagna.

Pubblicazione in pista

Ha avuto un incontro programmato con il suo avvocato, Pau Mullins, che sta guidando la sua difesa in un presunto caso di debito con il Tesoro, che è l’agenzia fiscale di Barcellona. È accusata di frode fiscale per 14,5 milioni di euro ($ 15,4 milioni). Il processo si svolgerà a novembre.

Tuttavia, al di là del processo giudiziario, Shakira Lungi dal preoccuparsi della situazione, ha colto l’occasione per godersi qualche giorno di ferie da quando aveva lasciato i figli con suo padre, antichità E ho saltato l’azione in vari eventi diversi dalla gara di Formula Uno a cui ho partecipato Sorrideva e sembrava molto felice Ogni volta le telecamere si sono concentrate su di lei in una scatola MercedesÈ il Team Hamilton.

“È bello essere di nuovo a Barcellona“, ha scritto sul suo account Instagram, dove è stata vista nel settore VIP dell’ippodromo catalano. Un anno dopo aver interrotto la relazione con Piqué, si è già lasciata alle spalle l’ex calciatore, come riportato. ego. Lascia Gerrard alle spalle.Una fonte ha detto ai suddetti punti vendita spagnoli. La stessa voce ha aggiunto: “Shakira è molto più intelligente di quanto chiunque possa immaginare, e più intelligente di chiunque abbia mai incontrato”.

Shakira e Hamilton con alcuni amici a Barcellona (@mustafathepoet)

Il suddetto certificato affermava: “Se venisse a Barcellona, ​​​​non lascerebbe i suoi figli né li accompagnerebbe, perché i bambini sono abituati a volare, e anche Gerrard doveva andare a cercarli”. Inoltre non si sa se Piqué fosse a conoscenza di questo viaggio, fatto sta che doveva andare alla ricerca dei bambini. “Non importa, A Gerard non importa piùha insistito.

Essendo una celebrità di alto profilo, i movimenti di Shakira sono una calamita e dopo la gara in Catalogna è tornata a collaborare con lei Hamilton I due sono apparsi insieme in una foto diffusa dal poeta, cantante e cantautore canadese-sudanese Mustafà. Era in un ristorante di cucina giapponese dove c’erano anche altri amici.

Tuttavia, il pilota 38enne al momento sarebbe solo in buoni rapporti con il cantante 46enne. “Sono amici di Hamilton da molto tempo, la gente non sa quanti amici abbia Shakira e quanti di loro siano famosi”, ha spiegato la fonte citata. vanitati, Anche se resta da vedere se sia stata una manovra sbagliata per coprire il boom delle obbligazioni.

L’artista colombiano è stato anche visto accompagnato nella passeggiata dell’attore a Miami Tom Cruise (60) Ed era associato a un giocatore di basket Jimmy Butler (33), dai Miami Heat. Tuttavia, hanno affermato, “Shakira è sul mercato, ma né Tom Cruise, né Hamilton, né la NBA, Segno musicale. Questo è tutto quello che c’è da sapere adesso”.

Continuare a leggere:

Piqué ha sottolineato contro la leadership del Barcellona nel bel mezzo delle trattative con Messi: “Siamo partiti tutti e non possono firmare giocatori”.

Da Shakira a Mbappe, Neymar e Nikki Nicol: le celebrità del Gran Premio di Spagna di Formula 1