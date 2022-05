Il digital banking di Liberbank subirà interruzioni questa settimana a causa dell’integrazione tecnologica con Unicaja | comp

Banca Unicaja L’integrazione tra computer e operazioni culminerà alla fine della prossima settimana Banca liberaun processo che comporta alcune interruzioni temporanee del servizio di online banking tra giovedì 19 maggio e domenica 22 maggio.

Unicaja e Liberbank hanno completato la loro fusione legale nel luglio 2021 e dovrebbero completare la loro integrazione tecnologica il 23 maggio, a partire da quel momento per operare come un’unica entità.

Pertanto, nei prossimi giorni la banca trasferirà tutti i conti Liberbank, l’addebito diretto e i prodotti per i clienti al nuovo digital banking di Unicaja Banco, il che significa alcune modifiche per i clienti interessati dal trasferimento.

Stesso nome utente e password di Unicaja Banco

Da lunedì 23 maggio, i servizi di digital banking di Liberbank non funzioneranno e i clienti dell’entità potranno accedervi solo tramite il digital banking (web e app) di Unicaja Banco, dove manterranno lo stesso utente e password utilizzati in Liberbank.

A partire dal digital banking di Unicaja Banco, dal giorno 23 potranno continuare a utilizzare Bizum, configurare le proprie carte per continuare a pagare utilizzando il cellulare e firmare le proprie operazioni come prima.

Modificare il numero di conto nel formato IBAN per il conto

Gli utenti con conti con Liberbank vedranno che il numero IBAN/CCC del loro prodotto cambia, adattandosi all’entità e al codice filiale di Unicaja Banco. L’entità li informerà in anticipo della nuova numerazione di ciascun prodotto quando entrerà in vigore e sarà responsabile dell’adeguamento dell’addebito diretto, quindi i clienti non dovranno fare nulla al riguardo.

I termini dei prodotti vengono mantenuti

Per il momento, i termini contrattuali dei prodotti e servizi appaltati da questi clienti non cambieranno e i termini e i requisiti dell’attuale programma di esenzione dalle commissioni rimarranno in vigore.

Carte operative fino alla loro scadenza

Per quanto riguarda le carte Liberbank, continueranno a funzionare fino alla loro scadenza, quindi il cliente non dovrebbe cambiarle. Naturalmente, se li hai registrati per il pagamento utilizzando il tuo cellulare Android, dovrai registrarli nuovamente nell’app Unicaja Banco una volta completata l’integrazione. Se si utilizza un dispositivo iOS, non è necessario registrare nuovamente le carte.

Per quanto riguarda gli ATM, una volta completato il processo di integrazione informatica, i clienti Liberank avranno a disposizione l’intera rete mercantile di entrambi i comandi, dove potranno svolgere personalmente tutte le azioni.

Interruzione del servizio da giovedì a domenica

Il processo di integrazione operativa comporta interruzioni temporanee del servizio per i clienti Liberbank.

Da giovedì 19 maggio, questi utenti non potranno effettuare bonifici istantanei o utilizzare Bizum da Liberbank, secondo le informazioni raccolte sul sito web di Liberbank, che è ancora operativo.

A partire dalle 15:00 di venerdì 20 maggio, l’Internet banking non sarà disponibile per i clienti Liberbank, che potranno prelevare denaro dagli sportelli bancomat, pagare con le proprie carte in qualsiasi negozio ed effettuare acquisti su Internet.

Sarà da lunedì 23 maggio, quando entrambe le banche opereranno come un’unica entità e i clienti di Liberbank potranno accedere ai servizi di online banking dal sito e dall’app di Unicaja Banco.

Attenti ai cyber criminali

I criminali informatici spesso sfruttano questi processi per cercare di frodare i clienti delle banche inviando loro messaggi fraudolenti spacciandosi per la banca.

Unicaja Banco consiglia ai clienti di prestare attenzione ai messaggi che ricevono e di evitare di fornire il proprio conto, carta o numero di cellulare, nonché nome utente e password o PIN, tramite chiamate, SMS o e-mail.

La Banca non chiederà mai ai clienti dati riservati e comunicherà sempre con i clienti durante il processo di integrazione tramite e-mail [email protected] e [email protected]