Il direttore di World of Warcraft spiega una delle grandi voci sul gioco

Hazzikostas fa alcune interessanti osservazioni sul futuro di World of Warcraft.

World of Warcraft è uno dei giochi MMO preferiti dai giocatori

Leader del gioco Mondo di Warcraft Ha appena commentato una delle ultime voci che hanno sollevato sospetti nella comunità che riguarda un possibile maggiore di terza classe drogato. Se è vero che le sue parole sembravano dare una risposta definitiva, è possibile che le sue affermazioni potessero significare qualcosa di molto grande che potrebbe raggiungere Mondo di Warcraft Nel futuro prossimo.

Costruttore di contenuti Mondo di Warcraft conosciuto come MrGMRecentemente ha intervistato il direttore del gioco, Ion HazikostasSU Braci di Neltharionil primo importante aggiornamento di Volo del drago che uscirà il 2 maggio. Questo aggiornamento include varie opzioni di personalizzazione e aggiornamenti futuri, inclusa l’attesissima patch 10.1.5 dai giocatori. Mondo di Warcraft. MrGM Hazikostas lo ha chiesto Voci di un terzo importante per gli Evocatori. Alcune prove ipotetiche sembrano indicare che la nuova classe di Volo del drago Puoi ottenere una terza specializzazione per supportare o tankare, dalle linee sonore estratte dai dati a nuovi incantesimi e abilità. Hazikostas ha risposto alla domanda sottolineando che non ci sarebbe stata tale specializzazione. Nella patch 10.1, ma questo è possibile in futuro.

Hazikostas Ha anche chiarito che alcuni dei dati estratti dal gioco sono stati scartati e non sarebbero mai stati presi in considerazione in linea di principio. Tuttavia, in seguito ha affermato che le major potrebbero essere aggiunte alle classi in futuro. Sebbene sia vero che una risposta del genere può essere frustrante, lo stesso MrGM ha affermato di non aver mai sentito un no così netto. Hazikostas. Sulla base di precedenti interviste con Hazzikostas e altri sviluppatori di World of Warcraft, la mancanza di una risposta definitiva può essere abbastanza rivelatrice.

Ci sono molte voci in giro Mondo di Warcraft circolato in questo momento. Alcune scene che circondano l’allestimento sono trapelate Aggiornamento Dragon Flight Patch 10.2.1 indica un importante cambiamento di elfi della notte troppo vicino. I giocatori potranno presto godere di nuovi contenuti Braci di Neltharion La primavera e l’estate sembrano essere due stagioni entusiasmanti Di base mmo Dalla storia dei videogiochi.