Il disprezzo di Trump per il dollaro digitale mette a rischio il denaro dell’era della Guerra Fredda

Ad un certo punto, Valute digitali Le banche centrali erano considerate il futuro del denaro in tutto il mondo. Tuttavia, almeno negli Stati Uniti, le prospettive positive per le CBDC sono altamente discutibili per un semplice motivo: Donald Trump I loro alleati repubblicani li odiano.

Insieme al nuovo supporto di Trump per le criptovalute C’è disprezzo per l’idea di creare un dollaro digitale, un sentimento diffuso tra i dirigenti del settore che protestano contro le valute digitali delle banche centrali come pericolosi strumenti di sorveglianza statale perché il loro utilizzo da parte delle autorità può essere rintracciato. Naturalmente, anche le forme digitali delle valute fiat rappresentano una concorrenza significativa per il settore, minando i casi d’uso chiave delle criptovalute consentendo l’eliminazione degli intermediari finanziari e un trasferimento di fondi più rapido e semplice.

Tuttavia, la promessa di Trump di non lasciare mai che il dollaro diventi digitale ha un significato che va oltre il mondo delle criptovalute: Potrebbe incanalare denaro verso un nuovo fronte nella guerra commerciale dell’ex presidente con la Cina, È emersa come pioniera nel mondo emergente delle valute digitali delle banche centrali.

“Molti credono che potremmo finire in una ‘nuova era della Guerra Fredda delle CBDC’, dove ci sarà un’ampia porzione del mondo, forse gli Stati Uniti e forse l’Europa, dove le CBDC non saranno più un’opzione e saranno probabilmente vietate.” ha affermato Henry Arslanian, professore associato che tiene corsi su criptovalute e fintech presso l’Università di Hong Kong. Puoi davvero vedere che questi due ecosistemi si stanno muovendo in due direzioni completamente diverse.: Paesi come la Cina oggi sono facilmente cinque o sei anni avanti rispetto al resto del mondo per quanto riguarda le valute digitali delle banche centrali.

Sebbene la crescita delle CBDC a livello globale sia stata lenta a causa delle complessità legate alla loro introduzione nel sistema finanziario, la logica dietro di esse è piuttosto semplice. Mentre la proliferazione dei servizi bancari e di intermediazione online nel 21° secolo fa sembrare che il dollaro sia davvero diventato “digitale”, i saldi visualizzati sullo schermo rappresentano in realtà solo le passività delle società che detengono i depositi. Una valuta digitale della banca centrale (CBDC), d’altra parte, è come denaro fiat nel tuo portafoglio, solo sotto forma di token digitale che può essere inviato direttamente a chiunque tu voglia.

Negli ultimi anni, Molti paesi hanno intensificato la ricerca sulle valute emesse dalle banche centrali Molti di loro lo hanno introdotto, almeno a piccoli passi, nelle loro economie. Negli Stati Uniti, la ricerca formale è stata condotta dal Progetto Hamilton, una collaborazione tra la Federal Reserve Bank di Boston e la Digital Valuta Initiative del MIT. Il progetto ha pubblicato una ricerca nel 2022 esaminando i rischi e i benefici di un dollaro digitale, ma la Federal Reserve non ha preso alcuna decisione formale sull’opportunità di spingere per una valuta digitale della banca centrale.

Capo della Riserva federaleJerome Powell ha affermato che la banca centrale non sarà in grado di introdurre una valuta digitale senza l’approvazione del Congresso. Le possibilità che ciò accada cominciano a sembrare sempre più scarse mentre la campagna presidenziale raggiunge il suo culmine. Alla fine di maggio, la Camera dei Rappresentanti ha approvato un disegno di legge a guida repubblicana per bloccare le valute digitali delle banche centrali in un contesto di forti divisioni partitiche. Mentre i repubblicani, incluso il rappresentante Tom Emmer del Minnesota, sono preoccupati per l’invasione della privacy che le valute digitali potrebbero portare alle banche centrali, alcuni democratici come il rappresentante della California Maxine Waters hanno sostenuto che… Il disegno di legge soffocerebbe l’innovazione Alla fine, gli Stati Uniti rimarranno l’unico paese a vietare questa nuova forma di denaro.

La chiara opposizione di Trump alle valute digitali delle banche centrali potrebbe essere il chiodo finale sulla sua bara se tornasse in carica il prossimo anno. “I repubblicani metteranno fine alla repressione illegale e antiamericana dei democratici sulle criptovalute e si opporranno alla creazione di una valuta digitale della banca centrale”, ha affermato la piattaforma repubblicana sul sito web della campagna Trump. “Difenderemo il diritto di estrarre Bitcoin e garantiremo che tutti gli americani abbiano il diritto all’auto-controllo delle loro risorse digitali ed effettuare transazioni senza il monitoraggio e il controllo del governo.

Tuttavia, alcuni esperti respingono le preoccupazioni sulla privacy e sottolineano che il governo potrebbe ancora monitorare le transazioni effettuate tramite le banche commerciali. “Quando paghi con la tua carta di credito, la banca sa cosa stai facendo”, ha affermato Vincent Gusdorf, amministratore delegato associato per la finanza digitale e l’analisi dell’intelligenza artificiale presso Moody’s a Parigi. “In effetti, alcune banche vendono dati di carte di credito resi anonimi.”

accanto a, Essere in grado di monitorare il flusso di denaro più facilmente ha un vantaggio: facilita, ad esempio, la lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale. Tuttavia, i principali vantaggi potenziali delle CBDC sono probabilmente più focalizzati sui risultati, il che potrebbe renderle attraenti per il settore privato. Nelle applicazioni all’ingrosso, può facilitare le transazioni transfrontaliere tra partner commerciali. Negli usi al dettaglio, possono rendere i pagamenti delle rimesse più economici, veloci e facili.

“I pagamenti internazionali sono in realtà un po’ macchinosi, e spesso costosi e lenti”, ha affermato Gusdorf. “Ci sono molte opportunità di miglioramento per le CBDC.” Tuttavia, l’unico modo in cui le CBDC faciliteranno il miglioramento dei pagamenti transfrontalieri è che molti paesi aderiscano al concetto Fonte del dollaro USA (la valuta più importante del mondo). A differenza dei mercati emergenti, l’uso al dettaglio è meno attraente negli Stati Uniti, rendendo le CBDC più difficili da vendere al grande pubblico.

“Una grande percentuale di persone negli Stati Uniti “Basta inviare denaro e interagire quotidianamente con persone negli Stati Uniti.”ha detto Arslanian, il professore di Hong Kong. “Ora, quando si tratta della percentuale di persone che effettuano pagamenti transfrontalieri o inviano rimesse, hanno una varietà di opzioni, dalle stablecoin ad altri asset digitali. Una valuta digitale della banca centrale (CBDC) potrebbe non necessariamente risolvere i problemi che devono affrontare Ora.”

Nel frattempo, anche in Cina, ci sono segnali che le preoccupazioni sulla privacy e i sistemi di pagamento radicati nel settore privato si stanno rivelando un ostacolo all’uso diffuso dello yuan digitale, noto come e-CNY, nel commercio al dettaglio. Mentre il governo paga alcuni dipendenti statali utilizzando lo yuan cinese elettronico, la maggior parte lo converte immediatamente in contanti, secondo quanto riferito Giornale mattutino della Cina meridionale. Le transazioni attive spesso si verificano solo quando una città distribuisce voucher ai consumatori che richiedono di spendere in valuta digitale.

Secondo lui Banca popolare cineseAlla fine di maggio il valore totale delle transazioni in yuan digitali ha raggiunto i 6.600 miliardi di yuan. Si tratta solo di una piccola frazione rispetto al valore totale delle transazioni tramite pagamenti mobili, che secondo i dati della Banca popolare cinese ha raggiunto i 555 trilioni di yuan solo nel 2023.

Tuttavia, la Cina sta portando avanti gli sforzi per incoraggiare l’adozione della valuta digitale della sua banca centrale nel commercio internazionale. Il primo servizio di trading fisico per una valuta digitale multi-CBD è avvenuto il 15 luglio, quando una società commerciale nella città di Foshan ha inviato denaro a un cliente di Hong Kong in cambio di beni, hanno riferito i media statali.

In definitiva, l’esperienza di utenti come questi – e il loro impatto sui profitti – potrebbe determinare se la Cina guadagnerà terreno nel mondo. “La guerra fredda della Bce” Contro il dollaro USA, la principale valuta di riserva mondiale e linfa vitale del sistema finanziario globale.

“Si sostiene che, non lanciando una valuta digitale da parte della banca centrale, gli Stati Uniti potrebbero rimanere indietro in termini di più ampia concorrenza internazionale quando si tratta dell’uso delle valute”, ha affermato Moody’s Gusdorf. “Il dollaro americano è di gran lunga la valuta di riserva numero uno oggi e offre una serie di vantaggi agli Stati Uniti, ma ci sono tutte queste valute che stanno guadagnando più forza”.