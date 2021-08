Il divorzio di Lucero e Manuel Mijares ha ispirato due canzoni di cantanti | persone | intrattenimento

Lucero e Manuel Mijares hanno ammesso se la loro rottura ha ispirato nuove canzoni.

Sebbene attualmente abbiano un rapporto molto amichevole, Lucero e Manuel Mijares non sono andati affatto d’accordo dopo il divorzio nel 2011. Tanto che il loro status avrebbe potuto ispirarli a sviluppare canzoni “calde” da dedicare all’altro.

Durante la partecipazione di entrambi gli artisti al talent show di Televisa, ribelle, Hanno fatto riferimento all’argomento e Hanno parlato se la loro rottura ha ispirato nuove canzoni, secondo Pubblicazione a partire dal Infobae.

Mijares è stato interrogato sul fatto che abbia effettivamente dedicato la canzone “You had me” a Lucero, che è stata pubblicata un anno dopo la loro separazione. Il cantante ha negato questo, sostenendo che la canzone non è sua. Certo che non è mio, disse Megaris, “e non era destinato a qualcun altro,” Sebbene il testo della canzone coincidesse con ciò che stava accadendo con gli sposini.

Da parte sua, Lucero, come in precedenti occasioni, ha descritto la canzone come “pessima”. Ha aggiunto che l’unica cosa Quello che mancava era che Megaris lo desiderasse morto come parte della melodia.

L’artista ha rivelato durante il programma di aver scritto una canzone per il suo ex marito, perché sentiva risentimento con lui dalla prima canzone che ha pubblicato, che è: Burning. E in realtà ne ho fatto uno dopo quello che si chiamava “Non puoi amare così”.

La confessione di Lucero ha sorpreso molti che hanno commentato quello che è successo sui social e anche Hanno creato meme per la situazione.

Sulla grande partecipazione dei suoi followers sui social network, L’artista ha deciso di ringraziarli per averli “accompagnati” durante tutta la seconda serata dello spettacolo: “Dopo una notte così bella e indimenticabile, con tante emozioni con El Retador, è ora di riposare”, ha scritto sul suo account Twitter. “Grazie per tutto e per il vostro sostegno e per accompagnarmi sempre”, ha aggiunto. (IO)