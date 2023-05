Il DO di EXO chiede aiuto dallo spazio nel primo teaser di “The Moon”

Il film tanto atteso “Moon” sta finalmente uscendo!

Nel 2021 è stato confermato che il DO di ESOE Sun Kyung Jo E Kim Hee Protagonista del film “The Moon”, queste riprese sono iniziate nella prima metà dell’anno. Due anni dopo, il 4 maggio, “Moon” ha finalmente annunciato la data della prima, insieme a un nuovo poster e teaser.

“Moon” racconta la storia di un astronauta rimasto solo nello spazio e di un altro uomo sulla Terra che cerca disperatamente di salvarlo. DO interpreterà Sun Woo, un astronauta bloccato nello spazio a più di 3,84 milioni di chilometri dalla Terra a causa di un incidente imprevisto, e Sol Kyung Gu interpreterà l’ex direttore del Centro Spaziale Jae Guk, l’uomo sulla Terra che lo farà. Parti per una missione di salvataggio per salvare Sun Woo. Kim Hee Ae si trasformerà in Moon Young, Direttore Principale della Stazione Spaziale Internazionale.

“Moon” è prodotto da Kim Yong Hwa, la mente dietro la serie “Along With the Gods”. Sarà il primo film sullo spazio di Kim Yong Hwa.

Il poster appena rilasciato suscita curiosità catturando l’astronauta solitario in piedi sulla luna. Il trailer di accompagnamento mostra anche Sun Woo che fa una chiamata disperata di emergenza, suscitando interesse per il dramma di sopravvivenza su come un individuo solitario può sopravvivere nel mondo sconosciuto dello spazio.

Guarda il trailer qui:

The Moon debutterà il 2 agosto.

Mentre aspetti, guarda il “do-in”cattivo querelante” il prossimo:

Guarda ora

e a Kim Hee Ae in “inverno al chiaro di luna” Qui:

Guarda ora

Fonte (1)