Il dollaro oggi: Il prezzo del dollaro oggi, 11 novembre 2021: Qual è il tasso di cambio per questo giovedì in Messico?

NSCon una media del 3,87% in più da quando Biden ha guidato gli Stati Uniti, È riuscito a stabilire il suo valore ed è in calo del -0,32% questo mese, secondo la Banca del Messico.

Sarà sempre importante essere consapevoli del valore del dollaro, poiché viene utilizzato come riferimento, Inoltre, la nostra valuta e il nostro paese dipendono completamente dai cambiamenti, dagli alti e bassi che la valuta statunitense potrebbe subire. Pertanto, in Marca Claro Vi informiamo del tasso di cambio del dollaro, questo giovedì 11 novembre.

Quanto costa un dollaro in Messico?

Il prezzo del dollaro in Messico, al momento dell’acquisto, è in 20,37 dollari in tutto il territorio del nostro Paese. Mentre, in vendita, ha una media di $ 20,37.

Come stanno andando i tassi di cambio?

Tasso di cambio medio del dollaro in $ 20,37 tenendo conto del flusso di valuta.

Qual è il prezzo in dollari degli ultimi 5 giorni?

Nel caso in cui desideri controllare il tasso del dollaro, E ci aspettiamo quanto salire o scendere, vi lasciamo i costi degli ultimi 5 giorni.

Mercoledì 10 novembre, $ 20.39

Martedì 9 novembre, $ 20,28



Lunedì 8 novembre, $ 20.32



Venerdì 5 novembre $ 20.39



Giovedì 4 novembre $ 20.62

Foto: Reuters

Notizie sul vaccino COVID-19 in Messico:

Come registrarsi online per ottenere un vaccino contro il virus Corona?

Quando e dove ricevo la vaccinazione contro il Corona virus?

Passaggi e requisiti per la vaccinazione contro il virus Corona

Cosa succede se la seconda dose del vaccino è anticipata o tardiva?

Chi e chi non può essere vaccinato contro il virus Corona in Messico?

Quali documenti devo portare per ottenere il vaccino?

Programma ufficiale di vaccinazione contro il Covid-19 in Messico per stato