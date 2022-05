Il dollaro scende con l’aumento della propensione al rischio Di Reuters

© Reuters. FILE FOTO: Banconote in euro e dollari USA in un’illustrazione scattata a Sarajevo il 9 marzo 2015. REUTERS/Dado Rovic



Di Saqib Iqbal Ahmed

NEW YORK (Reuters) – Il dollaro è sceso per il terzo giorno consecutivo martedì, ritirandosi dai massimi di due decenni contro un paniere di valute principali, poiché l’appetito degli investitori per scommesse più rischiose ha ridotto l’appeal rifugio della valuta statunitense.

* Risultati positivi Deposito domestico (NYSE:) e United Airlines, insieme all’ottimismo sull’allentamento della repressione della tecnologia cinese e del COVID-19, hanno contribuito ad aumentare la propensione al rischio.

– che confronta la valuta statunitense con un paniere di sei principali valute, è sceso dello 0,7% a 103,41 unità, il livello più basso dal 6 maggio. La scorsa settimana ha raggiunto il massimo da due decenni, sostenuto dalla posizione aggressiva della Federal Reserve e dalle preoccupazioni per le ricadute economiche globali della guerra tra Russia e Ucraina.

“Il sentiment del mercato è migliorato in modo significativo rispetto alla scorsa settimana, con il rimbalzo della maggior parte delle asset class e un’inversione delle mosse viste la scorsa settimana”, ha affermato Brad Bechtel in una nota ai clienti di Jefferies.

“Il risultato è un rally delle azioni e una svendita del reddito fisso, con quasi tutte le valute del mondo che avanzano rispetto al dollaro”, ha aggiunto.

* Il dollaro è rimasto al ribasso dopo che i dati hanno mostrato che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate fortemente ad aprile, poiché i consumatori hanno acquistato automobili in un contesto di forniture in miglioramento e ristoranti, e che la domanda non ha mostrato segni di rallentamento nonostante l’aumento dell’inflazione.

L’indice del dollaro ha ridotto le perdite dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato martedì in un evento sul Wall Street Journal che la banca centrale “continuerà a spingere” per inasprire la politica monetaria fino a quando non sarà chiaro che l’inflazione è in calo.

L’euro è salito dell’1% a 1,0535 dollari, estendendo la sua ripresa dal minimo quinquennale della scorsa settimana e mettendo una maggiore distanza dalla parità rispetto alla valuta statunitense.

* Anche la sterlina britannica ha approfittato della debolezza del dollaro per salire dell’1,26% e tornare al livello più alto dal 5 maggio, mentre lo yuan è salito dello 0,8% dopo un forte calo che gli ha fatto perdere circa il 7% da metà aprile .

Tassi di cambio nel mondo https://tmsnrt.rs/2RBWI5E

La Banca centrale europea potrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base a luglio se l’inflazione aumenta di un decennio

La disoccupazione nel Regno Unito scende al livello più basso dal 1974, ma i salari sono in calo

Grafico: il dollaro prende una pausa https://tmsnrt.rs/3wnpy0C

Riepilogo – Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate fortemente ad aprile

Kochi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >

(A cura di Ricardo Figueroa e Carlos Serrano in spagnolo)