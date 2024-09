Il Dow Jones cerca la quinta seduta al rialzo e rinnova i massimi storici

Wall Street ha chiuso ieri con una nota mista, con una differenza dell’1% tra il calo del Nasdaq (-0,47%) e il rialzo del Dow (+0,55%), dovuto in gran parte a un calo di circa l’1,3% da parte di Apple che ha pesato sul settore tecnologico.

Questo martedì, con l’attenzione sulla decisione di politica monetaria della Federal Reserve, i principali indici statunitensi prevedono acquisti, con aumenti dello 0,54% per il Nasdaq, dello 0,33% per l’S&P 500 e dello 0,27% per il Dow Jones, che si muove a 41720 e potrebbe aumentare la sua sessione Il quinto aumento consecutivo oggi e ha rinnovato ancora una volta i suoi massimi storici. Questo sarebbe il settimo per l’S&P 500, che attualmente è ai massimi di 5.667 a metà luglio.

“Aspettative degli investitori riguardo all’importo Domani si prevede che la Federal Reserve annunci una riduzione dei tassi di interesse ufficiali Sono cambiati radicalmente in meno di una settimana. Pertanto, se la scorsa settimana il mercato scommetteva chiaramente che la Fed avrebbe iniziato il processo di taglio dei tassi di interesse con un taglio di 25 punti base, i futures attualmente danno una probabilità di circa il 70% che questo sarebbe di mezzo punto percentuale. Una riduzione di 25 punti “dimostrerebbe che la Federal Reserve non è troppo preoccupata per lo stato dell’economia americana, e quindi sta scommettendo su come iniziare ad allentare la sua politica monetaria restrittiva gradualmente, senza fretta.. È possibile che gli investitori se lo aspettino un’azione più aggressiva reagirà negativamente, sia nei mercati obbligazionari che azionari, anche se non siamo del tutto chiari sul secondo caso, se si sceglie un taglio più aggressivo, ciò potrebbe sollevare dubbi sul vero stato dell’economia statunitense per gli investitori. gran parte del mercato scommette su questa decisione, quindi… “Le loro aspettative potrebbero essere deludenti”.

Da parte sua, Eduardo Josep Quinonez Diaz, di Market Screener, spiega:Questa è la prima volta dal 2008 che tanta incertezza circonda la decisione della FedFatta eccezione per la decisione presa in risposta alla pandemia di Covid-19 nel marzo 2020. C’è ancora tempo perché l’indice si muova con l’ampia serie di indicatori attesi questo pomeriggio dall’altra parte dell’Atlantico: vendite al dettaglio, produzione industriale, imprese scorte e indice dei prezzi delle case. “Ma quando il mercato è ossessionato da qualcosa, in questo caso da un taglio dei tassi di interesse di 50 punti, è in grado di interpretare qualsiasi statistica a suo piacimento”.

Sul fronte commerciale, Intel sta rinviando i suoi piani per stabilire fabbriche in Germania e Polonia. Il gruppo intensifica la separazione delle sue attività senza arrivare alla scissione.

Microsoft aumenta i profitti e rafforza il programma di riacquisto di azioni proprie.

Secondo Reuters, Blackstone e Vista Equity Partners sono in trattative avanzate per acquisire Smartsheet in un accordo da 8 miliardi di dollari.

Nippon Steel e United States Steel chiedono a Joe Biden di approvare la loro fusione.

Boeing accetta di pagare a Embraer 150 milioni di dollari dopo il fallimento della fusione. Boeing ha iniziato un blocco delle assunzioni e sta valutando la possibilità di licenziamenti a seguito dello sciopero, che si dice costerà all’azienda 100 milioni di dollari al giorno.

Il marchio Tupperware entra di nuovo in bancarotta.

In altri mercati, i futures sul petrolio vengono scambiati al ribasso. Crudo Texas occidentale È sceso dello 0,33% a 68,77 dollari, mentre… Brent Lo 0,43% dà $ 72,34.

Da parte sua, ha detto: euro Sale dello 0,02% contro il dollaro e l’euro si muove contro il dollaro a 1,1134 dollari.

Inoltre, Rendimento dei titoli obbligazionari statunitensi a 10 anni Si rilassa al 3,618% e Bitcoin aggiunge lo 0,85% a 59.225,6 dollari.

In Agenda macro Da oggi, nel pomeriggio, verranno pubblicate le vendite al dettaglio e la produzione industriale di agosto negli Stati Uniti.