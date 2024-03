Il Dow Jones continua a crescere; L'S&P 500 ha dubbi dopo i massimi di ieri

L'indice Dow Jones è salito dello 0,20% a 39.081 punti, mentre l'indice S&P 500 è sceso leggermente dello 0,02% a 5.174 punti. L'indice Nasdaq 100 è sceso dello 0,30% a 16.213 punti.

I principali indici di New York sono usciti da una sessione chiaramente rialzista ieri, con l'indice S&P 500 in rialzo di oltre l'1% a… Raggiunto il nuovo massimo storico di chiusura di 5.175,27 punti. Tuttavia, il Nasdaq, ad alto tasso di tecnologia, è quello che ha beneficiato maggiormente, guadagnando l’1,65%. Il Dow Jones è sceso ulteriormente, in rialzo dello 0,61%.

Gran parte di questa differenza potrebbe essere dovuta al comportamento di NVIDIA, che rimane un importante punto di riferimento nel mercato azionario statunitense. Ieri le azioni del produttore di chip sono aumentate di oltre il 7%, cancellando quasi tutte le perdite dei due giorni precedenti e registrando un rialzo I profitti da inizio anno sono intorno all’86%..

Il mercato non si è fatto spaventare dai dati sull'indice dei prezzi al consumo di febbraio, anche se erano più alti del previsto. Il tasso di inflazione generale ha registrato un valore annuo del 3,2%, mentre l'inflazione core, esclusa energia e alimentari, ha raggiunto il 3,8%. Il mercoledì è in gran parte privo di riferimenti rilevanti per gli investitori, quindi tutti gli occhi saranno ora puntati sull'indice dei prezzi di produzione (PPI) di febbraio, che sarà reso noto domani.

La verità è che al momento gli investitori non sembrano temere un ritardo nei tagli dei tassi di interesse, nonostante la resistenza dell'inflazione al calo. I mercati continuano a scommettere che il primo taglio dei tassi di interesse ufficiali statunitensi avverrà in occasione della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di giugno, con una probabilità del 60% di questo scenario.

Ma anche alcuni analisti stanno iniziando a perdere la paura nei confronti della Fed. “Non pensiamo che sarà la Fed a porre fine a questo ciclo economico”, ha detto alla CNBC Gabriela Santos, stratega del mercato globale presso JP Morgan Asset Management. Egli ritiene: “In definitiva, ciò che determinerà la fine di questa espansione dipenderà dal fatto che subiremo qualche tipo di shock… altrimenti potremmo trovarci in quello che considereremmo un ciclo tardivo per un lungo periodo di tempo.”

Sul fronte societario, le azioni Coinbase sono scese di quasi il 2% in apertura dopo che la piattaforma di trading di criptovalute ha annunciato un'offerta di obbligazioni convertibili da 1 miliardo di dollari. Verranno scambiati con contanti, azioni Coinbase o una combinazione di entrambi, a seconda di ciò che decide la società.

Coinbase afferma che utilizzerà i proventi per ripagare il debito in sospeso o per scopi aziendali generali. Le azioni di Coinbase sono aumentate di oltre il 40% quest'anno in mezzo al forte rally del bitcoin, che ha raggiunto livelli storici intorno a 73.290 dollari dopo essere già aumentato del 75% quest'anno.

Questi aumenti sono vantaggiosi per altre società legate alle criptovalute per estendere il loro rally. È il caso di Microstrategy, che ha attuato una rigorosa politica di acquisto di bitcoin, e ha guadagnato il 3% in borsa. Ai minatori vengono offerti anche Marathon Digital e Cleanspark.

Per quanto riguarda le raccomandazioni degli analisti, allora sono brutte notizie per Tesla Wells Fargo ha abbassato la raccomandazione a “sottopeso”, dal precedente “uguale peso”. La società vede “un rischio di volume poiché l’impatto dei tagli dei prezzi diventa sempre meno”. Le azioni sono scese del 2,40% nelle prime negoziazioni.

Le azioni di Royal Caribbean e Carnival sono in rialzo dopo che Goldman Sachs ha avviato la copertura di entrambi i titoli con una raccomandazione di “acquisto”.

Le azioni di Dollar Tree sono scese di quasi il 14% all'apertura dei conti forniti dal rivenditore. La società ha riportato un utile rettificato di 2,55 dollari per azione, anche se non è chiaro se tale cifra sia simile alle stime di mercato di 2,66 dollari per azione. Dollar Tree ha inoltre annunciato che prevede di chiudere circa 1.000 negozi.

Oggi gli investitori dovranno tenere d'occhio i prezzi delle azioni di Wall Street nella società svedese Spotify Tech, poiché la popolare piattaforma di streaming lancerà una prova limitata di video musicali completi per gli abbonati premium, avventurandosi nel territorio che YouTube di Alphabet ha dominato per quasi due decenni. Che Apple offre anche nel suo servizio Apple Music.

La società ha affermato che i video musicali saranno disponibili per gli utenti premium nel Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia e Kenya, in una fase beta a partire da mercoledì, nel tentativo di aumentare il numero di utenti premium. numero di utenti. una base.

Nei mercati delle materie prime, i prezzi del petrolio sono in forte aumento dopo che ieri l’OPEC ha mantenuto le sue previsioni sulla domanda di petrolio e ha alzato le sue previsioni sulla crescita economica per quest’anno.

I future del greggio Brent, benchmark europeo, sono saliti dell'1,99% a 83,55 dollari al barile, mentre i future del greggio statunitense West Texas Intermediate sono saliti del 2,08% a 79,17 dollari al barile.

Martedì, L’OPEC ha alzato le sue stime per la crescita economica globale quest’anno tra lo 0,1% e il 2,8%.Indicando una “forte” espansione economica nella seconda metà del 2023. Il gruppo prevede che la domanda di petrolio crescerà di 2,2 milioni di barili al giorno quest’anno, un valore molto superiore alla stima dell’Agenzia internazionale per l’energia di un aumento di 1,2 milioni di barili al giorno .

Nel reddito fisso, i rendimenti obbligazionari sono ancora in aumento oggi: il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni offre il 4,176%, mentre quello delle obbligazioni a 2 anni offre il 4,609%.

Per quanto riguarda le valute, l'indice del dollaro è stabile questo mercoledì dopo i dati CPI di ieri, che non sembrano avere un impatto sulle aspettative sui tassi di interesse. L'indice del dollaro, che misura il prezzo della valuta statunitense rispetto a un paniere di sei valute, è salito dello 0,09% a 103,01. L'euro si è apprezzato dello 0,10% rispetto al dollaro, raggiungendo quota 1,0939 dollari.

Trading room di strategie di investimento regolamentate 2024

Come ogni anno, Investment Strategies organizza il più grande evento per gli investitori attivi. Il prossimo 14 marzo Nella sala della Mutua Madrileña, Vivremo un evento unico dalle 10:00 alle 20:00. Dove analisti e trader ci daranno il meglio Consigli di investimento per investitori attivi.

Potete vedere il programma completo cliccando su questo link