Il dramma “The Lyman Trilogy” vince i Tony Awards a Broadway

New York, 12 giugno (EFE). — Il dramma “The Lehman Trilogy”, sulla società che ha scatenato la crisi finanziaria del 2008, ha conquistato i Tony Awards domenica, portando a casa il maggior numero di premi stasera, cinque degli otto che aveva ambito.

Quel pezzo ha vinto premi per la migliore azione drammatica, opera nuova, regista (Sam Mendes), attore protagonista (Simon Russell Peel) e numerosi titoli artistici, con un consenso tra la giuria che ha superato la categoria musicale, che di solito è la vincitrice.

“The Lehman Trilogy” ha superato in numero i film preferiti della serata, “A Strange Loop”, un musical su un aspirante drammaturgo con undici nomination e alla fine ne ha vinte solo due, anche se era nella migliore musica della stagione, il titolo Maximum, miglior scenario.

I restanti premi sono stati ampiamente distribuiti, in particolare tra i musical: “MJ”, sull’eredità del re del pop Michael Jackson, ha ottenuto quattro statuette, tra cui il miglior attore protagonista per il 22enne Miles Frost, il cui debutto come personaggio Attore professionista e competere con i veterani.

Il remake di “Company” degli anni ’70 ha vinto anche quattro Tony, tra cui il miglior revival musicale, regista (Marian Elliott) e attore/attrice non protagonista per Matt Doyle e Patti Lupone.

Per quanto riguarda i premi per la recitazione, Joaquina Calango ha vinto il premio per Donne protagonista in un musical per “Paradise Square”, mentre la sua controparte nella categoria Drammatico è stata Deirdre O’Connell per “Dana. H.”

Quelli ritenuti gli “Oscar di Broadway” hanno festeggiato stasera il loro 75° compleanno, in coincidenza con la prima stagione teatrale completa dopo la pausa per la pandemia di Covid-19, un fatto che è stato ugualmente rivendicato e celebrato nelle quattro ore in cui è durato. Evento. EFE

