“Il dualismo tra difesa e spazio è la chiave della sicurezza europea”

Il Vertice dell’industria aerospaziale e della difesa a Siviglia 2022 La due giorni di convegni è iniziata con una doppia azione istituzionale, online e in presenza, dove il Capo del Governo, Pedro SanchezL’evento virtuale è stato aperto con una video entrata durante la presentazione, e il Ministro di Stato per gli Affari della Difesa (Sadaf), Amparo ValcarceE lo ha chiuso sul palco, accompagnato dal sindaco di Siviglia, Antonio Munoz; Presidente Scrittore meccanico e ingegneristicoE il Angelo Escribano; Presidente IndraE il Marco Mortra; Presidente HispasatE il Giordi Eroe; presidente sibilantiammiraglio Santiago Bolíbar; e amministratore delegato GMVE il Gesù Serrano.

Nel suo discorso, Sanchez ha indicato l’impegno del suo governo nel settore e ha fatto l’esempio dei 2.200 milioni di euro recentemente approvati per Aerospace Perte e dei 2.400 capitali privati ​​da mobilitare. Il presidente ha anche parlato dell’aumento del bilancio della difesa, che raggiungerà il 2% del PIL nel 2029, e del contributo della Spagna a Agenzia spaziale europea con la creazione del futuro Agenzia Spaziale Spagnola.

Pedro Sánchez si è soffermato in particolare sulla necessità di rafforzare il “dualismo spazio-difesa” come “chiave della sicurezza europea”.

Da parte sua, Valcarce ha concentrato gran parte del suo intervento sul settore spaziale, che ha fatto sì che la Spagna fosse tra le prime cinque potenze in Europa. Sedef non solo ha elogiato l’industria nazionale per il suo status, ma per essere un grande motore economico. Secondo Valcars, entrambi i settori, aerospaziale e difesa, “hanno contribuito per oltre 17.000 milioni di euro nel 2021, l’1,4% del gruppo nazionale, e hanno generato 50.000 posti di lavoro diretti e 200.000 indiretti”.

Questi dati supportano gli sforzi di investimento del governo per Sedef, stimati in un “aumento del 25,8%” del totale dei piani di armi speciali (PEA) del 2023, nonché del budget della difesa stesso.

Il sindaco di Siviglia ha utilizzato il suo tempo sul podio per confermare la sede dell’agenzia spaziale spagnola, la cui ubicazione è ancora da definire, e per valutare principalmente il rapporto della città con il settore spaziale.

La parte prettamente istituzionale si è chiusa con un piacevole feeling tra i presenti per la buona disposizione politica ma nelle parole del Commissario di Vertice, Giovanna ClosApertura aperta: Verba non fatto (Fatti, non parole).

tecniche duali

Per quanto riguarda l’industria, gli interventi dei suoi rappresentanti si sono concentrati principalmente sulla revisione dell’operato delle loro aziende, con un’attenzione particolare alla duplicazione della tecnologia civile-militare, su cui ha anche insistito con forza. In questo senso, Ángel Escribano porta come esempio la propria azienda, che ha saputo trasformare le proprie linee di produzione in situazioni di emergenza come una pandemia per poter sviluppare e produrre 5.000 respiratori polmonari per ospedali e centri sanitari in tutta la Spagna in meno di otto settimane.

Questa dualità è stata utilizzata anche in altre tavole rotonde. Amministratore Delegato Indra, Ignacio MattixRicorda come l’esperienza della sua azienda nella difesa gli abbia permesso di ottenere un contratto con la Germania per dotare il parco dell’aviazione civile tedesca di propri radar.

Altri, come Capo Sistemi a treccia Santa BarbaraE il Juan Escrina, Ha colto l’occasione per parlare della necessità di cooperazione tra aziende per poter combattere in un campo sovranazionale. Ha dato Escriña come esempio di un lavoro ben fatto Difesa Tesssocietà integrata dalla stessa Santa Bárbara Sistemas con Indra, Saba Il notaio responsabile Videoregistratore Drago 8×8Che aspira ad essere l’azienda che sostiene il settore fondiario come loro Airbus nell’aria o Navantia in campo marittimo. Escriña ha anche colto l’occasione per lanciare una sfida futura sotto forma di un grande programma per Esercito terrestre Che ha detto essere “necessario” per le forze di terra, senza approfondire.