Il dubbio è proibito! La Colombia batte l’Argentina in finale di coppa

Nazionale della Colombia

Con l’aiuto di James e della fede di tutto il suo Paese, la sfida è per una seconda corona continentale.





James Rodriguez ha festeggiato il raggiungimento della finale.

immagine: Tratto dall’account Instagram della nazionale colombiana



di: Editoriale di Footballred

13 luglio 2024 alle 21:38.



Finalmente è arrivato il giorno! Il tempo è passato lentamente dalla bella vittoria sull’Uruguay (1-0), e ora, finalmente, è tempo di un vero traguardo.

La nazionale colombiana ora affronta la sfida più grande: battere l’Argentina, la squadra più forte del mondo, la squadra che ha la stella più grande, che tutti ammirano… La sfida più grande e il miglior scenario possibile: la Copa America 2024 finale.

più di Nazionale della Colombia

Per gran parte della squadra è una vendetta, dopo essere stati eliminati dallo stesso rivale, con un odioso rigore nel 2021. Ma il duello è molto più di questo: è un’opportunità per la generazione d’oro, la generazione dei Mondiali 2014 in Brasile che non hanno portato grandi soddisfazioni, per passare la lista ad una nuova generazione, ma con un titolo in mostra.

La Colombia vuole fare la storia dopo un’attesa di 23 anni quando il suo popolo fu incoronato prima, nel 2001. Lo farà sotto la guida ispirata, impegnata e appassionata di James Rodriguez, da e per il suo popolo, che ora ha una squadra al completo. Lasciati coinvolgere nella causa che vuole vincere per lui…una sorta di magia molto simile a quando l’Argentina vinse il Campionato del Mondo, nel 2022, per mano del suo capitano, Lionel Messi.

Lo stratega dietro le quinte è Nestor Lorenzo, che è stato determinante nel mantenere una serie di 28 partite di imbattibilità, cinque delle quali in questa coppa (4 vittorie, 1 pareggio). La sua fiducia in una squadra che include giocatori veterani che rischiano la vita in questa competizione dà l’aura di un sogno diventato realtà in questa campagna.

La Colombia ha il record di imbattibilità più lungo della sua storia con 28 partite senza sconfitte (22 vittorie, 6 pareggi), superando il precedente record di 27 partite tra il 1992 e il 1994 (13 vittorie, 14 pareggi). Ma l’ultima sconfitta è stata proprio contro l’Argentina (0-1 nelle qualificazioni sudamericane del 2022). Al contrario, sono stati i colombiani a mettere fine alla seconda serie di imbattibilità più lunga nella storia dell’Albiceleste, nel 1993 (18 vittorie e 13 pareggi in 31 partite).

Il peggior e il migliore nemico



L’Argentina, i campioni del mondo e attuali campioni della Copa America, la squadra di Lionel Messi, sono i peggiori avversari potenziali. O meglio, a seconda di come lo si vuole vedere: esiste qualcosa di più dolce che vincere la corona contro un avversario che tutti vogliono battere?

Gli attuali campioni hanno la migliore difesa del torneo, subendo un solo gol nei quarti di finale contro l’Ecuador. Oltre al grande talento che ha in tutte le sue linee, Emiliano “Depo” Martinez è stato determinante nel far conoscere il Sudamerica, con una partita indimenticabile nella finale del 2021, contro il Brasile, al Maracanà, insieme a tanti suoi compagni che lo faranno giocano in campo accanto a lui, come Lionel Messi, Christian Romero, Rodrigo De Paul e altri che fanno parte di una generazione vittoriosa.

Inoltre, il leggendario Angel Di Maria, giocando la sua ultima partita con la maglia dell’Argentina, mira a superare, una volta per tutte, l’Uruguay nella battaglia per il maggior numero di vincitori della Copa America nella storia. Il suo obiettivo è il 16° titolo.

Possibili formazioni

​

Argentina: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez; Angel Di Maria, Lionel Messi, Julian Alvarez. DT Lionel Scaloni.

Colombia: Camillo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Johan Mujica; Jefferson Lerma, Richard Rios, John Arias; James Rodriguez, Luis Diaz, John Cordoba. D.T. Nestore Lorenzo.

Stadio: Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Florida

Arbitro: Rafael Klaus (Brasile)

Orario: 19:00 (ora della Columbia)

Canali TV: Karakol, RCN, Dsports