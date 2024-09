Il famigerato studio The Day Before ritorna con un nuovo gioco; Chiede soldi ai giocatori perché “tutti meritano una seconda possibilità”.

In passato, il 2023 è stato un anno importante per l’industria dei videogiochi in termini di uscite premium; Tuttavia, ci sono stati anche diversi titoli piuttosto deludenti. Lui era uno di loro Il giorno precedentecatastrofico Un MMO post-apocalittico. Ora il suo studio di sviluppo è tornato, mettendogli una mano sulla vita e chiedendo la fiducia della comunità.

Nel 2021, Fntastic ha presentato il mondo Il giorno precedenteun ambizioso gioco di zombi multiplayer. Grazie al suo concetto rievocativo Gli ultimi di noiha catturato l’attenzione della community e nel 2022 è diventato uno dei videogiochi più ricercati su Stem.

Tuttavia, i fan hanno iniziato a dubitare dell’autenticità del progetto. I sospetti sorsero quando lo scoprì I trailer ufficiali sono rubati da altri giochioltre al titolo È scomparso da Steam a causa di problemi con il marchio.

Dopo diversi ritardi Il giorno precedente Tuttavia, è stato lanciato alla fine del 2023 Non assomigliava a quello che avevano promesso e non era nemmeno un MMO. Inoltre, diversi problemi tecnici lo hanno reso praticamente ingiocabile. Si dice che la maggior parte 200.000 copie vendute È stato rimborsato. Dopo soli 5 giorni, Lo studio chiuse i battenti e il progetto scomparve.

Lo studio Fntastic, The Day Before, ritorna con un nuovo progetto: Escape Factory

Nonostante le notizie secondo cui avrebbe chiuso i battenti dopo il fiasco Il giorno precedenteDeveloper Studio è tornato dal nulla. Attraverso un post sui social ha espresso l’intenzione di riconquistare la fiducia dei giocatori.

L’azienda ha presentato l’iniziativa sul proprio sito ufficiale Fresco 2.0in cui si impegnano ad essere più trasparenti e onesti con la comunità. Inoltre, gli sviluppatori hanno spiegato il loro nuovo piano in cui hanno promesso di risolvere gli errori precedenti e, in generale, di migliorare.

Fntastic annuncia il suo inaspettato ritorno dopo il fallimento di The Day Before

“Tutti meritano una seconda possibilità. Ci scusiamo sinceramente con tutti per… Il giorno precedente “Ci assumiamo la responsabilità di quello che è successo”, ha detto lo studio. Il suo ritorno sarà accompagnato da un nuovo progetto, ma avrà bisogno del sostegno della comunità per realizzarlo.

Il nuovo videogioco Fntastic è Fabbrica di fugaun’esperienza Cooperativa multigiocatore Fino a 8 giocatori Dove interpretiamo il ruolo di “lavoratori stanchi della vita e che cercano di sfuggire al circolo vizioso delle fabbriche mortali da cui non c’è via d’uscita”.

Escape Factory ora ha una demo gratuita su Steam

Lo studio ha lanciato una campagna Kickstarter Attraverso il quale cerca di finanziare lo sviluppo con il sostegno della comunità. L’obiettivo è 15.000 dollari americaniè già stato sollevato $ 9844 Con l’aiuto di 27 persone. In un post sui loro social media, hanno affermato che se non avessero completato l’obiettivo della raccolta fondi, avrebbero rimborsato i soldi a chiunque avesse dato un contributo.

“Comprendiamo di aver deluso il pubblico ed è un peccato non essere riusciti a mantenere le nostre promesse. L’industria dei giochi è complessa e lo abbiamo imparato nel modo più duro. Ora abbiamo imparato dai nostri errori passati e cambiato la nostra politica e vogliamo fare tutto bene,” ha detto Fntastic in risposta a un utente.

Lo studio di Fntastic, The Day Before, chiede ai giocatori soldi per finanziare Escape Factor

Ma dicci, pensi che l’azienda meriti una seconda possibilità? Ve lo leggiamo nei commenti.

Troverai maggiori informazioni a riguardo Il giorno precedente Se visiti Questa pagina.

