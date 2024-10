Il famoso coniglietto che viveva nella Playboy Mansion e ora dorme in una tenda

Louise Glover (41 anni) era una delle “conigliette” più famose Dalla villa di Playboy di Hugh Hefner. Tuttavia, la sua vita ha preso una svolta drastica e attualmente è costretta a farlo Vivere in una tenda In Inghilterra.

L’ex modella chiede aiuto attraverso le reti per poter raccogliere fondi e vivere in modo dignitoso: «Devo uscire presto da questa situazione», ha commentato.

La carriera di Glover ha raggiunto il picco negli anni 2000.

Nel 2006 ha vinto il titolo “Anno modello” Ha vissuto un anno intero Palazzo Playboy Senza dover pagare l’affitto. L’ex modella ne ha parlato in un’intervista pubblicata su Sole: “Era il momento migliore, come se fosse un altro mondo. Non ci pensavo molto in quel momento, ma ho incontrato i più grandi nomi del mondo”, dice.

Nel palazzo ha incontrato celebrità come Snoop Dogg, Matthew Perry, Paris Hilton o Leonardo Di Caprio.

La sua vita è cambiata nel 2011 quando ha subito un intervento chirurgico Protesi mammaria, ha avuto un infarto Ha dovuto trascorrere cinque settimane sotto osservazione.

Dopo la guarigione, ha deciso di dedicarsi alla formazione personale e al design di prodotti sportivi. Passarono gli anni e ottenne contratti sempre peggiori. Vivevo in un appartamento condiviso Paga 800 dollari Ma quando il proprietario della casa E aumentalo a 1100 dollari USADoveva decidere Dormire in tenda In mezzo alla strada.

La stessa Glover lo spiega: "Cerco di tenere alto il morale e di sfruttare al meglio la mia situazione, ma è difficile. Non ho una famiglia a cui rivolgermi. Devo uscire presto da questo guaio. "Le cose devono cambiare prima che arrivi l'inverno", dice.

Glover rifiuta di tornare nel settore per adulti e continua a cercare nuovi clienti per la sua società di formazione personale. Si offre anche come dog sitter: “Vorrei fare delle presentazioni e svolgo ancora un lavoro promozionale, ne ho passate tante e non mi arrenderò”, dice speranzosa.