Il famoso trucco dell’anello di latta che ti farà risparmiare il doppio dello spazio nell’armadio

Luiprezzo del noleggio Sta diventando più alto e il Casseforti che questi contengono il più piccolo. Per questo non sono pochi quelli che si vedono Si sforza di mettere tutti i suoi vestiti nell’armadio Spesso sono costretti a utilizzare uno spazio esterno, come ad esempio asini o ceppi.

Per nostra fortuna, negli ultimi giorni si è diffusa una bufala virale che metterà soluzione a questo comune problema E ci aiuterà a divertirci praticamente Raddoppia lo spazio. Inoltre, ci permetterà di avere un guardaroba ben organizzato con tutti i vestiti ben sistemati, in modo che rimangano morbidi.

Il trucco per far sì che la stiratura costi meno e i tuoi vestiti sembrino nuovi

Avrai solo bisogno di uno o più anelli di lattine di soda poterla attuare. Una volta ottenuto, il resto è un gioco da ragazzi. Te lo spieghiamo noi!

Come fare il trucco dell’armadietto con l’anello di latta

Un’altra grande caratteristica di questo trucco è che Non dovresti spendere un solo euroPerché siamo tutti a casa nostra insieme Potresti avere un anelloL’unico ingrediente necessario per il DrEspandi lo spazio per i vestiti nel nostro guardaroba. Tutto quello che devi fare è quanto segue:

Ottieni il maggior numero di anelli possibile Assicurati che sia pulito e privo di spigoli vivi, in quanto possono danneggiare i vestiti. Aggancia gli anelli ai ganci. Fai scorrere ogni anello attraverso il gancio del gancio in modo che penda in alto e avrai uno spazio in cui puoi inserire un altro gancio. Puoi collegarli verticalmente e ti permetterà di riporre più vestiti con lo stesso spazio orizzontale. Ripeti il ​​processo. Fallo con tutte le grucce che vuoi e puoi persino usare le grucce. Le possibilità sono infinite.

Si dovrebbe notare che trucco particolarmente Utile per i vestiti corticome camicie, camicette o gonne, perché i vestiti più lunghi finiranno sul pavimento dell’armadio.

Un video virale del trucco dell’anello di latta

Come puoi vedere, è un file Trucco davvero facile Questo ci permetterà di vincere una competizione Doppio spazio di quanto avevamo prima. vai a lavorare!