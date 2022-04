Il fantastico debutto di Pilar Lamadrid e il fantastico debutto di Xammar-Brugmanen nella Couch Cup

Il primo evento di registrazione per la Hempel World Cup Series 2022 Sta già funzionando. La 51a isola di Princesa a Maiorca è iniziata con un cocktail killer di condizioni nella baia di Palma, con Venti sopra i 20 nodi, onde e temperature basse. La prima grande regata olimpica d’Europa Da marzo 2019 ha soddisfatto le più alte aspettative.

Oggi si chiamano ILCA 6, ILCA 7 e 470 classi miste, iQFoil per gli uomini e iQFoil per le donneplurale Più di mezzo migliaio di barche e tavole Nel Golfo le due nuove categorie olimpiche di windsurf iQFoil (maschile e femminile) si sono cimentate per la prima volta in un circuito mondiale, esordio che ha permesso al Hanno mostrato che avrebbero recitato nella loro corsa a Parigi 2024.

iQFoil: La fantastica premiere di Pilar Lamadrid

iQFoil è stato il primo a scendere in campo a Palma Bay. Lo facevano in ordine: prima la forma maschile (uomini) e poi quella femminile (donne). Il numero di iscritti (101 uomini e 74 donne) ha costretto il comitato di regata a dividere ogni classe in due gruppi. Gli iQFoil Men hanno completato quattro giri per stabilire il britannico Samuel Sills come primo leader della settimana (Grazie a tre vittorie su quattro potenziali e un’interruzione di serie che è stato in grado di escludere), è seguito dal connazionale Finn Hawkins (2-1-9-3) e Andrew Brown (4-2-1 -6). galiziano Tomás Vieito occupa un lodevole quinto posto provvisorio Dopo una splendida giornata (2-8-2-2).

Su iQFoil Donne Tre prove possono essere contestate Confermato il duello annunciato tra la francese Helen Nosmoine (17-2-2-1) e il Siviglia Pilar Lamadrid (1-1-14-4)., rispettivamente primo e secondo per il secondo giorno. Dietro l’attuale campione del mondo e secondo nella classifica mondiale ci sono quattro componenti della Federazione israeliana guidata da Shahar Reshef (3-3-1-3).

Pilar Lamadrid, il primo giorno del divano PrincessaSailing Energy / Mallorca Princess Cup

Mixed 470: Xammar / Brugman hanno recitato nel loro primo debutto

Il Mix 470 è un’altra novità notevole del divano Mallorca Princessa. L’evoluzione della classe (divisa in maschi e femmine fino a Tokyo 2020) ha causato un evento drastico Ristrutturazione dei kit dopo le partite Oggi, Palma Bay è stata teatro del suo primo grande test in rotta verso Parigi 2024. Il tandem spagnolo formato da Jordi Xammar (470 di bronzo a Tokyo) e Nora Brugman ha debuttato nell’armadio con la prima vittoria parziale Dal campionato davanti alla barca Giacomo Ferrari e Bianca Caruso. Nel secondo turno le due squadre si sono alternate per tornare in spiaggia e pareggiandole con tre punti in testa a una squadra provvisoria guidata dalla barca italiana, davanti allo spagnolo e all’australiano Nia Gerwood e Connor Nicholas (6-6).

ILCA 6 e ILCA 7: 231 barche nel Golfo

La mega classe ILCA 7 maschile di questa settimana presenta i migliori professionisti del mondo, inclusi il campione e il secondo classificato nelle partite precedenti. Non meno di 165 marinai si affrontano per la gloria del divano e si dividono in tre gruppi. Al termine di questa giornata di apertura, il primo capitano del campionato è stato il cipriota Pavlos Kontides (medaglia d’argento a Londra 2012) dopo aver vinto entrambe le gare. Seguono un pareggio a punti, l’attuale campione d’Europa, il britannico Michael Beckett (2-1), e il tedesco Philip Paul (1-2).

Nell’ILCA Women’s 6 (66 record) si è giocato un round, vinto dall’ungherese Mria rdi, seguito dall’olandese Maxime Jonker e dalla canadese Sarah Douglas. I tre guidano il timer.

Tutti salpano martedì

La seconda giornata riunirà per la prima volta le dieci categorie partecipanti, oltre alle cinque categorie che hanno gareggiato oggi 49er, 49erFX, Nacra 17 e Formula Kite per uomini e donne, campioni della storica partenza del kitesurf in una prova della Hempel World Cup Series. 115 aquiloni (77 nella classe maschile e 38 nella classe femminile) voleranno nei cieli della baia di Palma per record di velocità mai viste nella regata del circuito olimpico.

Il 51° Trofeo SAR Princesa Sofia Mallorca si terrà dall’1 al 9 aprile organizzato congiuntamente dal Club S’Arenal Nutic, dal Club San Antonio de la Playa, dal Royal Palma Naval Club, dalla Royal Spanish Sailing Federation e dalle Isole Baleari. La World Sailing and Sailing Federation (International Sailing Federation), con il supporto delle principali istituzioni pubbliche delle Baleari