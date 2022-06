Il fantastico trucco virale per raffreddare soda e lattine di birra in soli 10 minuti | vita

Un utente di Instagram ha scoperto il trucco definitivo per abbreviare i lunghi tempi di attesa per raffreddare le bevande.

Con l’estate alle spalle, è diventato assolutamente necessario avere delle bibite fresche, che si tratti di acqua, bibite o qualsiasi bevanda si preferisca.

Inoltre, siamo anche nella stagione delle grigliate e con questo caldo e la velocità con cui beviamo abitualmente, I nostri frigoriferi non raffreddano le nostre bevande.

Da ComputerHoy in diverse occasioni ti abbiamo lasciato piccoli consigli per velocizzare questo processo, ad esempio, Mettiamo la nostra bevanda in una ciotola di acqua, ghiaccio e sale. Questo trucco è in circolazione da molto tempo perché è un processo chimico e ci permetterà di raffreddare una bevanda in pochi minuti, invece di metterla nel congelatore o nel frigorifero.

cubetti di idrogel Può essere modellato a piacere, si raffredda come cubetti di ghiaccio, ma non si scioglie, è una delle altre ottime opzioni che abbiamo per queste emergenze.

Oltre a tutto questo, oggi portiamo un nuovo consiglio di mano da Utente di Instagram di nome Lorafiedche ha scoperto un file Un nuovo trucco che praticamente congela le tue bevande in 10 minuti.

Bene, questo consiste semplicemente nell’avvolgere la tua bottiglia di soda o lattina con uno o due strati di carta da cucina e poi metterla nel congelatore. Lo dice Lauravid Puoi goderti una bevanda “ghiacciata” dopo soli 15 minuti, o se sei disperato dopo 10 minuti.

Il punto è che l’aria nel congelatore è completamente secca, quindi L’acqua del foglio di carta (o asciugamano) bagnato evaporerà rapidamente, raffreddando la bottiglia. Lo stesso non accade in frigorifero, il che lo fa raffreddare un po’ più lentamente, poiché c’è un po’ più di evaporazione.

Ora, fai attenzione a non abusare di questo trucco perché causerà la formazione di ghiaccio nel congelatore.