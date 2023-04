Il fascismo ha fatto “più danni che benefici” in Italia, dice Tajani

“Il fascismo finì nel 1945. È qualcosa che non ci interessava né ci interessava dal passato. (Dittatore, Benito) Mussolini ha fatto più danni Che cose utili& rdquor;. Ecco come si scrive Antonio TajaniEx presidente del Parlamento europeo e oggi Ministro degli Esteri L’Italia e il Vice Presidente del Consiglio in una conferenza stampa tenutasi oggi martedi’ all’Associazione della Stampa Estera d’Italia.





Interrogato su una proposta recente Atto per eliminare la presenza di parole straniere Nei documenti ufficiali, Tajani affermava anche che Mussolini non aveva nulla a che fare con la conservazione della lingua transalpina. “Ho sempre difeso la lingua italiana: è la lingua madre, Dante Alighieri Era un poeta italiano, aggiunse.

Dichiarazioni di un politico del controverso partito Forza Italia Silvio BerlusconiPoi ha suscitato un certo interesse in Italia Tajani ha sollevato critiche anni fa Per aver detto che Mussolini aveva “fatto cose buone” come presidente del Parlamento italiano.

Detto ciò, non ci è voluto molto perché scoppiasse la polemica di allora e Tajani si è corretto. “A chi si vergogna Distorcere le mie parole Sul fascismo. Sono contro il fascismo Sono sempre determinato per il 2019”, aveva detto. Quelle parole, ha detto, “non intendevano in alcun modo giustificare o sminuire il regime antidemocratico e autoritario”.





La frase di Tajani, però, ricorre in un contesto ben preciso. Qualche mese fa, l’Italia ha ricordato 100 anni della marcia su RomaQuell’attacco Porta Mussolini al potere Nel 1922 l’Italia fu richiamata quando fu eletta Governo di destra Dopo la seconda guerra mondiale, è stato consolidato dai partiti di estrema destra, con l’eccezione di Forza Italia La Lega di Matteo Salvini E Fratelli d’ItaliaL’attuale primo ministro è il partito di Georgia Maloney.

Da qui la reazione anche della stampa più conservatrice. “Allora Dajani La polemica è stata messa a tacere“, ad esempio, ha scritto il quotidiano italiano Il Giornale, in cui ha detto che Tajani è stato “costretto” a spiegare l'”ovvio”.