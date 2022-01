Il fatto dietro le case da 1 euro per reinsediare i borghi rurali d’Italia

Sambuka de Sicilia è una delle città che ha avviato il trend abitativo a 1 euro.

Se hai mai sognato di vivere in un bellissimo villaggio in Europa, ora potrebbe essere la tua occasione d’oro. Quasi 60 città italiane offrono case a 1 euro (1,13 USD).

Sì, mentre lo leggi, sembra che un affare sia troppo bello per essere vero, ma ciò non impedisce che sia vero. Questa offerta fa parte di una strategia adottata dalla maggior parte delle città nelle aree rurali È probabile che aree come la Sicilia o Muzamலிli attirino nuove popolazioni e rilancino l’economia dei luoghi in cui nel tempo si sono verificati declino e invecchiamento della popolazione.

Un boom domestico dell’euro è iniziato alla fine del 2019, poco prima che l’epidemia di corona virus colpisse il mondo, e le prime ondate aumenterebbero il numero di morti in Europa, soprattutto per gli anziani in paesi come l’Italia, dove la vulnerabilità è per la maggior parte 19 vulnerabile.

La tendenza si diffuse presto in tutto il paese dalle Alpi alla Sicilia È interessante notare che le case in vendita erano molto vecchie, abbandonate e, in molti casi, quasi sull’orlo del crollo. Ma erano ancora più attraenti perché il loro valore al dettaglio era inferiore all’acquisto di un espresso.

Castiglion de Sicilia (Sicilia)

Circa 60 città e villaggi hanno lanciato un interessante progetto di edilizia abitativa in euro e, sebbene non ci siano dati nazionali ufficiali su quante case sono state vendute, i sindaci locali coinvolti nel progetto affermano che è stato un successo.

Più di 300 euro di proprietà sono stati distrutti nelle città siciliane di Gangi, mentre circa 150 a Muzomalei.

Di cosa tratta l’accordo?

La prima cosa da tenere a mente è che ci sono molti metodi e ciò che guida l’azione con la massima richiesta ed entusiasmo, Ottenere una casa per 1 euro è molto difficile.

Attualmente le aste di progetto più utilizzate, Parte da un prezzo ridicolo (1 euro) ma ha già un prezzo di partenza di 2 euro dell’anno scorso.

È ancora incredibilmente economico, ma vale l’asta I prezzi di acquisto finali oscillano tra 5.000 e 10.000 euro (tra $ 5.672 e $ 11.345).. I prezzi sono ancora più economici, ma più costosi di quelli pubblicizzati.

Tuttavia, gli acquirenti ottengono molto per i loro soldi. Sambuka de Sicilia, per citare uno dei luoghi in cui è iniziata questa tendenza, è un’antica città di montagna, con grandi chiese barocche, vicoli tortuosi nell’antico quartiere moresco, panorami mozzafiato e paesaggi verdi lussureggianti.

Sambuka, Sicilia.

“Siamo a 20 minuti di macchina dalla spiaggia. In meno di un’ora ci sono due aeroporti e un sito archeologico ad angolo.”, ha detto a iNews il sindaco di Sambuca Leonardo Ciaccio.

“Fino a poco tempo, avevamo il miglior segreto in Sicilia”, Collaborazione.

Non male per $ 11.000, ma i prezzi delle case non sono l’unico costo che gli acquirenti devono sostenere.

In Mozambico, le città che hanno adottato il progetto sono i nuovi proprietari Se le persone non mantengono la promessa di ristrutturare la casa che hanno acquistato entro un certo periodo di tempo (di solito entro 2 o 3 anni), dovranno versare un acconto di 5.000 euro.

Non tutte le città pagano questo deposito, ma tutte le case da 1 euro hanno questo impegno. Questo è il “trucco” del progetto, per così dire, nella maggior parte dei casi le case in vendita richiedono una ristrutturazione approfondita, che può essere notevolmente più costosa.

“I nuovi proprietari in Mozambico possono fare qualsiasi cosa all’interno della casa purché abbiano la facciata originale”Rubia Daniels, una donna degli Stati Uniti che ha visitato la Sicilia per la prima volta nel 2019, ha approfittato dell’avvio di questa straordinaria vendita e ha deciso di acquistare tre immobili, uno per sé e due per i suoi figli.

Mussomeli (Sicilia) Clemens Francia (Wikimedia Commons).

La storia di Daniels è ben nota sul portale di viaggi “Travel and Leisure” e fornisce dettagli sull’effettivo processo di acquisizione e mantenimento di una di queste “destinazioni da sogno”.

Oltre a un deposito di 5.000 euro per ogni casa acquistata, Daniels ha dovuto pagare la ristrutturazione dell’immobile con superfici che vanno dagli 11 ai 190 mq. Ridisegnato può aggiungere ulteriori $ 900 per metro quadrato.

Secondo la testimonianza della donna, A gennaio 2022 aveva già speso circa $ 12.000 per la sua prima casa e aveva previsto di spendere altri $ 20.000 per ciascuna delle tre proprietà.

Ci sono cause legali e per chi ha comprato all’asta dal 2019 l’epidemia è diventata un ulteriore ostacolo perché ha ritardato i lavori di ristrutturazione.

Rubia Daniels acquista tre immobili a 1 euro ciascuno e li sta ristrutturando.

Gillian Sweeney Payne ha acquistato una casa a Sambuka nel 2019 e l’ha pagata 1.000 euro, ma durante l’epidemia è rimasto bloccato nella città scozzese di Falkirk e non ha potuto fare ulteriori progressi nella proprietà. .

“Abbiamo cercato di ottenere alcune quotazioni, ma erano più di quanto ci aspettassimo di pagare”. Disse la donna ad Enea. “Erano in cima alla soglia dei 20.000, che non includeva acqua, aria condizionata e tutto l’essenziale”.

Fortunatamente, Sambuka ha prolungato di tre anni il periodo di rinnovo a causa dell’infezione. Dopo decenni di riduzione dei posti di lavoro e disastri naturali che hanno convinto molti residenti a trasferirsi in città più grandi, le città stanno tirando tutte le fila per attirare nuovi residenti.

Prima che Sambuka fosse rasa al suolo da un terremoto nel 1968, la sua popolazione era di oltre 8.000 abitanti. Oggi sono meno di 6.000. La bassa densità umana è una tendenza nelle campagne italiane.

Ma con case a un euro sono venuti in questa città, e ad altri che hanno accettato il piano, polacchi, tedeschi, inglesi e americani. Vogliono stabilirsi lì, trascorrere il loro tempo libero o promuovere nuove idee imprenditoriali come ostelli e hotel per promuovere il turismo.

Uno degli immobili acquistati da Rubia Daniels in Sicilia.

Un altro costo da tenere in considerazione sono le pratiche burocratiche, che possono arrivare fino a 3.000 euro in più.

“Se vendono una casa per un euro, devi aggiustarla.”, ha detto Rubia Daniels ai media di “Metro”.

Tuttavia, fa notare che non si rammarica dell’acquisto e che la popolazione rurale italiana è molto amichevole e cerca di sistemare gli stranieri con una migliore ospitalità, ispirata da alloggi economici.

“Rendono davvero facile per le persone venire e inseguire i propri sogni. Muzomale sta diventando un luogo multiculturale con persone provenienti da tutto il mondo., Dice.

Consiglia a chi è interessato a costruire case per 1 euro di pagare i lavori di ristrutturazione con un budget più alto, di essere costantemente vigile poiché ci sono case in vendita molto rapidamente e di non fidarsi affatto di Internet. Il fatto è che devi vedere la proprietà con i tuoi occhi.

Una piazza a Borgomezzavalle (Italia) Wikimedia Commons.

Un modello alternativo

Considerando il numero di testimoni che hanno colpito il boom delle case a 1 euro e le reti che dicono la verità su questo business, anche altre città italiane bisognose di nuovi coloni stanno seguendo il piano alternativo. Case economiche “pronte all’uso” pronte per l’uso.

Queste proprietà richiedono piccole riparazioni, a volte vengono montate e sono pronte ad accogliere il loro nuovo inquilino. La cosa migliore è che i loro prezzi saranno 4.000 euro in meno, che è meno della politica richiesta per una città come Muzomali per comprare una casa per 1 euro.

Il “trucco” qui è la forma di vendita perché si fa direttamente con i proprietari, a differenza del piano da 1 euro che prevede l’intervento dei comuni. Per questo i costi burocratici e documentali sono così bassi.

Anne Procianos è una filippina americana che ha acquistato una proprietà con questo sistema. Gli è costato circa 20.000 euro (US $ 22.691). Attualmente è proprietario di un confortevole edificio di tre piani a Latroniko, a sud di Basilicotta, che dispone di un’antica mensa e di una spaziosa terrazza con vista sulle montagne rigogliose, che necessita di minimi interventi ed è già vivibile.

“Non voglio affrontare l’incertezza di quanto alla fine pagherò per ricreare una proprietà da $ 1 che sembra una nuova proprietà fatiscente, e volevo tutta la flessibilità e il tempo per apportare quelle piccole correzioni. Quando voglio”., ha detto a iNews.

Acerenza (Basilicata) (iStock).

Nel tentativo di abbracciare questa nuova pratica, molte città e paesi hanno ora lanciato siti online e aperto società immobiliari per mostrare case vuote, tra cui Latronico; Gange, Sianciana e Muzomலிli in Sicilia; Kareka Ligure in Piemonte e Bikari in Puglia. Inoltre, gruppi di volontari locali aiutano i nuovi arrivati ​​a scegliere la casa più adatta alle loro esigenze.

La strategia sembra funzionare e si integra bene con case da 1 euro e in posti come questo A Mussoorie sono state vendute 100 case distrutte, mentre 150 case già pronte sono state vendute a prezzi più elevati.

Sembra che la strategia attraente continuerà a funzionare, almeno nel 2022 Altre 10 città lanciano progetti di edilizia abitativa da un euro o già pronti, Come Pradola Feligna in Abruzzo e Laurence in Sicilia.

Tutto ciò ha creato un boom immobiliare che ha promesso di trasformare le campagne italiane, poiché con l’arrivo in queste terre di nuovi cittadini dall’Europa e dal resto del mondo, mira non solo a rivitalizzare l’economia, ma anche a creare le campagne italiane . Altri Luoghi Cosmopoliti ..

