Il festival di musica subacquea in Florida si sforza di creare consapevolezza ambientale

Miami, 18 settembre (EFE). L’Underwater Music Festival ha celebrato questo sabato la sua 37a edizione al Looe Key Reef, un’area della Florida Keys National Marine Reserve nell’estremo sud degli Stati Uniti.

I subacquei e gli amanti dello snorkeling hanno esplorato parte dell’unica barriera corallina vivente d’America, oscillando al ritmo di un concerto sottomarino organizzato per promuovere la protezione della barriera corallina e le immersioni ecologiche.

Presentato dalla Camera di Commercio di Lower Keys, il concerto presenta una “colonna sonora coinvolgente” per i subacquei per esplorare il variegato mondo di pesci tropicali, formazioni coralline e altra vita marina nelle Keys to the tunes, afferma una nota. Ufficio stampa delle Florida Keys.

La musica, della veterana stazione radio locale US1 Radio, è stata riprodotta sott’acqua da altoparlanti sospesi sotto le barche sopra la barriera corallina, ma è stata anche sintonizzata dai conducenti che attraversano la leggendaria US1 Highway che inizia a Key West.

I partecipanti a questa esperienza unica hanno potuto muovere i loro corpi in acque profonde con brani famosi come “Yellow Submarine” dei Beatles; O i temi di “La Sirenetta” e “Pirati dei Caraibi”, tra gli altri.

Durante la missione, alcuni dei subacquei si sono vestiti da sirene o altre creature marine e hanno finto di suonare strumenti musicali subacquei per intrattenere ulteriormente i partecipanti a questo festival esotico.

La riserva marina ha recentemente celebrato 30 anni di protezione delle acque intorno alle Florida Keys, inclusa la famosa barriera corallina che corre parallela alla catena di isole.

Per raggiungere l’obiettivo del festival, la musica è stata costellata di messaggi di subacquei sui modi per bilanciare il godersi il mondo sottomarino e ridurre l’impatto ambientale sulle barriere coralline del pianeta.

L’Underwater Music Festival è stato fondato nel 1985 da Bill Baker, direttore musicale di US1 Radio, prima per intrattenere il pubblico della zona a cui mancano attività culturali e poi sfruttarle per sensibilizzare sulla conservazione della barriera corallina. EFE

