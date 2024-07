Il fidanzato di Taylor Swift, Travis Kelce, ha ammesso che il 2024 è stato l’anno più divertente della sua vita

Il giocatore dei Kansas City Chiefs Travis Kelce ha definito il 2024 “l’anno più divertente” della sua vita (Getty Images/Reuters)

Il giocatore di football americano Travis Kelce Capi di Kansas CityHa affermato che l’anno 2024 era “L’anno più piacevole della mia vitaLo ha detto venerdì scorso, 12 luglio, durante la sua partecipazione all’American Century Championship in Nevada.

Kelce, 34 anni, che ha giocato un ruolo fondamentale nelle recenti vittorie dei Chiefs al Super Bowl, Rifletté sugli ultimi mesi della sua vitaChe si è distinto per risultati sportivi e personali.

Oltre ai suoi risultati atletici, Kelsey è stato sotto i riflettori dei media grazie alla sua relazione con Taylor Swift (Grosby Group).

Il tight end dei Chiefs lo ha evidenziato dopo aver vinto un punto Super Bowl 2023Dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con suo fratello, che secondo lui aveva raggiunto l’apice della sua carriera. Ma ha affermato che da allora “Le cose continuavano a migliorare“.

Riguardo alla possibilità di ottenere la terza vittoria consecutiva nel Super Bowl, il giocatore ha espresso ottimismo ma cautela, sottolineando che “Tutto è possibileEd è «pronto a tornare al lavoro».

IL Teste Erano la squadra dominante NFLDopo aver vinto il titolo nel 2020, 2023 e 2024. Travis Kelsey Ha realizzato le sfide di vincere di nuovo e lo ha descritto come un “lungo viaggio”, ma ha espresso la sua disponibilità ad affrontare la sfida di cui sopra.

Dopo la vittoria del Super Bowl, Kelce ha sottolineato che le cose “continuano a migliorare” (EFE/EPA/JOHN MABANGLO)



Oltre al suo successo sul campo di calcio, Kelce è stato all’attenzione dei media grazie alla sua relazione con la cantante Taylor Swift, anche lei 34enne. Il 23 giugno, il giocatore A Apparizione improvvisa Sul palco durante il concerto di Swift allo stadio di Wembley durante il suo tour Giro dei secoli.

Alla domanda sulla possibilità di ripetere questa esperienza, ha risposto con senso dell’umorismo: “Non posso rivelare nullaMa ora sono in piena modalità calcio dopo il golf.

Il tight end dei Chiefs ha fatto un’apparizione a sorpresa nel round di Eras (Reuters/Instagram)

Durante la sua apparizione alla cerimonia. Indossava un tailleur e un cappello a cilindro“Eseguire alcuni passi di danza e partecipare a una pantomima mentre Taylor cambia costume per la canzone.”Posso farlo con il cuore spezzato“.

La cantante ha poi menzionato la sua performance su Instagram, scrivendo che stava ancora “ridendo/fissando” il primo tour di Travis.

La relazione tra Kelsey e Swift è iniziata nell’estate del 2023 Fu annunciato nel settembre dello stesso anno. Secondo fonti vicine alla coppia, la loro apparizione insieme sul palco di Wembley è stata un modo per festeggiare il loro primo anniversario prima che Kelce dovesse tornare ai suoi impegni con la squadra. NFL.

Recentemente, Travis Kelce ha dedicato la sua vittoria a Taylor Swift in un concorso di karaoke di beneficenza (AP/Julio Cortez).

Oltre alle sue incursioni nel mondo dello spettacolo, Travis Kelsey Ha anche espresso interesse a continuare la sua associazione con lo sport dopo il suo ritiro dal football americano. “Voglio essere l’ospite che ospita i giochi”, ha dichiarato nel suo programma radiofonico New Heights.

Durante il torneo di golf di beneficenza a cui ha partecipato, ha messo in mostra non solo le sue doti atletiche, ma anche le sue doti di intrattenimento, partecipando ad una gara di karaoke in cui Ha eseguito la canzone di successo dei Whitesnake del 1982 “Here I Go Again”..

Dopo aver vinto il concorso di canto amatoriale, Kelsey ha dedicato il premio a Swift, dicendo: “Taylor, questo è per te.”.

Kelsey e Swift hanno reso pubblica la loro relazione nel settembre 2023, dopo aver iniziato a frequentarsi quell’estate (Backgrid/The Grosby Group).

stagione NFL 2024-2025 Sto per iniziare e Travis Kelsey È stato nominato il miglior tight end del campionato da ESPN. Taylor Swift Ha mostrato il suo sostegno mettendo mi piace a tre annunci separati Instagram Chi ha festeggiato questa notizia?

Calcola il Teste Ci ha anche scherzato sopra Kelce “sa giocare”.“, riferimento alla canzone”Fino al liceoè stato scritto da Swift, che si ritiene sia stato ispirato dal suo ragazzo.

Mentre si prepara per il training camp dei Chiefs e per le partite di preseason che inizieranno il mese prossimo, Taylor continua il suo tour Giro dei secoli in Europacon i prossimi concerti in programma a Milano, in Italia, il 13 e 14 luglio, prima di proseguire con altri spettacoli in tutto il continente.